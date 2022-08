¿Cómo está la selección mexicana a 100 días del Mundial de Catar 2022?

Cuando ya solo faltan 100 días para el arranque de la Copa del Mundo de Catar 2022, hay muchas interrogantes en torno a la Selección mexicana de futbol que no convence del todo a la afición.

Este año 2022 las críticas para el entrenador argentino Gerardo Martino han arreciado pese a que las estadísticas favorecen su gestión.

En lo que va del año el Tri ha disputado 12 duelos de los cuales ha ganado seis, empatado cinco y sufrido una sola derrota. Cuatro de esas victorias fueron en partidos eliminatorios con los que se consiguió el boleto al Mundial, una más en un amistoso ante Nigeria y el otro en la Liga de Naciones ante Surinam.

¿Entonces por qué están encendidas las alarmas?

Los últimos cuatro duelos del Tri le pusieron los “pelos de punta” a analistas, ex seleccionados y afición en general pues se perdió ante Uruguay (0-3), un empate sin goles ante Ecuador, triunfo ante Surinam en la Liga de Naciones y finalmente un empate 1-1 ante Jamaica en el mismo torneo.

Lo que preocupa en demasía es la falta de gol ante equipos de mayor jerarquía que los de la zona de Concacaf a la que México pertenece.

No pudieron anotarle a Uruguay ni a Ecuador y si revisamos resultados más atrás hay juegos en los que se fueron en cero con rivales en el papel “más débiles” como por ejemplo Guatemala a quien no pudieron anotarle en un amistoso, o a Estados Unidos y Costa Rica en las eliminatorias.

Parece que el “talón de aquiles” del Tri a 102 días de su debut es el gol pues el “Tata” Martino no ha encontrado a su “killer del área”. Raúl Jiménez no ha recuperado el nivel que le vimos en el Wolverhampton antes de la lesión en la cabeza; Rogelio Funes Mori no ha respondido a las expectativas con su polémico llamado a la selección por ser naturalizado y a Santi Giménez todavía lo ven muy “verde” para ocupar la posición.

Aunado a eso Carlos Vela ha “bateado” al Tri en varias ocasiones y Javier “Chicharito” Hernández esta completamente borrado pese a que esta haciendo goles con el LA Galaxy de la MLS.

Al equipo verde le quedan cinco partidos de preparación previo a su presentación en Catar ante Polonia y ya veremos si muestra una mejor cara cuando la justa se acerque cada vez más.

