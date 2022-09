Messi: “Lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca”

Lionel Messi vive su segunda temporada con el París Saint-Germain; sin embargo, reconoció que ala pasó bien en su primera campaña con el club parisino, aunque ahora todo ha cambiado.

“Me siento bien, me siento diferente a lo que fue el año pasado. Sabía que iba a ser así. Lo dije anteriormente. Lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Me lo esperaba también, sabía que iba a ser así. Pero ahora me siento diferente. Este año es diferente. Llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, a los compañeros y al juego. La verdad que me siento muy bien. Volví a disfrutar”, señaló después del partido que Argentina sostuvo con Honduras.

La albiceleste se impuso 3-0 sobre Honduras y la Pulga señaló que están ilusionados y ansiosos de jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Tenemos muchas ganas y mucha ilusión. Aún queda un tiempito, pero de momento tenemos que estar bien en nuestros clubes para llegar de la mejor manera a la cita. Nosotros estamos igual de ansiosos que la gente pero tenemos que estar tranquilos. Contamos con un gran equipo para el Mundial. Es especial, hay que ir paso a paso. Estamos disfrutando cada momento que estamos juntos, preparándonos con seriedad cuando nos toca trabajar”, comentó.

Por último, ante el riesgo de una lesión previo al Mundial, Lionel Messi señaló que no pueden jugar con miedo, ya que podría ser contraproducente.

“Es complicado a nivel de partidos. Tenemos muchos y muy poco tiempo de descanso. Creo que hay que afrontarlo como se hace siempre. Si vas a jugar pensando en el Mundial, en cuidarte o en no meter la pata, al final puede ser peor. Yo soy de los que piensan que las cosas pasan porque pasan y si tiene que pasar, pasará. Dios quiera que no le pase nada a nadie y llegue”, agregó.

Argentina se encuentra en el Grupo C de Qatar 2022, donde se enfrentará a Arabia Saudita, México y Polonia. Los sudamericanos son favoritos para clasificar como primeros, por lo que el segundo lugar lo estarían peleando en mayor medida polacos y mexicanos.