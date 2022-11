Tata Martino quiere que lo juzguen por su trabajo y no por la nacionalidad

La Copa del Mundo Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y la Selección mexicana de futbol dirigida por Gerardo Martino continúa con su preparación en Girona, España.

El Tata Martino, ha sido blanco de críticas debido al funcionamiento que ha tenido el equipo; sin embargo hay quienes han dicho que no debería dirigir a la selección por ser de nacionalidad argentina, a lo que el técnico del Tri mencionó que el pretende que se le juzgue por su trabajo y no por el país de donde es originario.

“No sé si como argentino, hay muchos argentinos que les va bien aquí y se quedan. Lo que pretendo es que me juzguen como entrenador, el análisis de acuerdo a mi trabajo en Selección”, mencionó en entrevista con Roberto Gómez Junco para ESPN.

“En Paraguay tenía una ventaja, cinco o seis años que dirigía, aquí me ha pasado. La semana pasada un colega suyo me dijo algo parecido, al tratamiento por ser extranjero. Lo importante es que venga alguien y trabaje responsable, buscando el bien de la selección. Entiendo que no he generado vínculos en todo este tiempo y los vínculos a nivel periodístico, el vínculo en los clubes es fácil, por el día a día, te van conociendo como persona, aquí no sucede, porque hay pocos momentos para hacerlo en una selección”, detalló.

Además, el estratega del Tri, reconoció que el peor momento de la selección fue durante las eliminatorias, por lo que considera que no hubo un bajo rendimiento futbolístico de los jugadores en los últimos juegos.

“De verano a verano, no vi un descenso futbolístico en la final que se perdió con Estados Unidos, no vi descenso contra Ecuador, Perú, Colombia. Hubo un lapso importante, justamente fue en el lapso de la eliminatoria, donde peor jugamos y nos sostuvieron los resultados”, señaló.

Es importante mencionar que Gerardo Martino tendrá un par de juegos más los próximos 9 y 16 de noviembre ante Iraq y Suecia antes de dar la lista final de 26 jugadores que asistirán a la justa mundialista que comienza el 20 de este mes.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: