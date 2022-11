“No me voy a cortar las venas si no estoy”: Santi Giménez sobre Qatar 2022

Santiago Giménez vive un gran momento futbolístico y así lo ha demostrado en los minutos disputados con el Feyenoord de Holanda, club al que este jueves le dio el pase a la siguiente ronda de la Europa League con su gol solitario. Incluso, es el líder de goleo del torneo con cuatro goles.

Sin embargo, su presencia en Qatar 2022 parece estar en riesgo, ya que mucho se ha hablado de que su convocatoria al mundial estaría condicionada a la recuperación de Raúl Jiménez, quien recién se integró a los entrenamientos con el Wolverhampton.

Sobre esto, al término del juego entre Feyenoord y Lazio, el futbolista de 22 años aseguró que los demás delanteros se encuentran en un “gran nivel”, algo que considera bueno para el Tri, ya que se la pondrán difícil a Gerardo Martino, que solo llevaría a tres goleadores.

“Los cuatro delanteros por ahí que se habla que están compitiendo están en un gran nivel. Sé que el que vaya lo va a hacer de la mejor manera y va a ser decisión del cuerpo técnico y que mejor que todos anden en buen nivel para ponérsela difícil al director técnico. Voy a tratar de seguir trabajando y enfocarme en lo que hago aquí porque se que eso me va a impulsar a lo que haga en la selección”, comentó.

Además, previo a este juego, el Bebote habló sobre su posibilidad de estar en la justa mundialista y aunque dejó en claro que le gustaría ser de los 26 seleccionados, fue tajante al mencionar que no se pondrá triste si no va a Qatar 2022 con el Tri.

“No pasa nada, si me toca estar es por un propósito y si no llego a estar sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar, porque es un sueño que tengo desde chico. Pero no estar, no me pondrá triste”, aseguró el mexicano en declaraciones para Mediotiempo.

Es importante mencionar que la lista final de los 26 jugadores que irán al Mundial de Qatar 2022 se dará a conocer el próximo 16 de noviembre por el Tata Martino.

