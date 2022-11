“Si no me siento en condiciones yo mismo me hago a un lado”: Raúl Jiménez

La presencia de Raúl Jiménez en Qatar 2022 con la Selección mexicana aún es una incógnita, pues el jugador del Wolverhampton continúa trabajando para recuperarse al 100% de su lesión y llegar a buen ritmo a la justa mundialista.

Respecto a esto, en entrevista con Mauricio Ymay para ESPN Deportes, el futbolista mexicano reconoció que aunque va bien de su recuperación, aún no está al 100% para competir.

“Va bien, ha sido un poco más largo de lo esperado, la verdad. Estoy trabajando con balón, separado todavía del grupo, pero ya hago calentamiento con el equipo y ya puedo hacer varias cosas. Cuando es algo ya para competir todavía no estoy para eso, pero se espera que en esta semana ya esté siendo más integrado y ya pueda estar en mejor forma física”, detalló Jiménez.

Asimismo, el Lobo de Tepeji es consciente de que el tiempo no podría alcanzarle para llegar al mundial. Por ende, aseguró que él mismo se bajará del barco en caso de que no se sienta en buena forma.

“La lista se entrega el 14 (de noviembre) me parece. Si para ese entonces yo mismo no me siento en condiciones sabes que, hasta aquí llegué y a desearles toda la suerte del mundo. Si siento que puedo ahí estaré. Si no estoy no estoy, quiero ser sincero conmigo. Si no me siento bien, me hago a un lado” aseguró.

🇲🇽 Raúl Jiménez y su recuperación rumbo al Mundial pic.twitter.com/eQyYYXRm29 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 4, 2022

Es importante mencionar que Raúl Jiménez se perderá los dos juegos amistosos que tendrá el Tri los próximos 9 y 16 de noviembre, por lo que en caso de ser convocado al mundial, su primer juego podría ser contra Polonia el día 22, a casi tres meses de inactividad.

