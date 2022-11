“Ser campeón de la Nascar es un sueño por el que he trabajado toda mi vida”: Jake Cosío

Para Jake Cosío fue clave la perseverancia para llegar a la máxima categoría de automovilismo en México. Foto: cortesía (All The Journey)

El automovilismo es uno de los deportes más apasionantes y también de los más costosos; sin embargo, cuando las ganas de trascender y el talento rebasan las limitantes que se puedan tener, tarde o temprano llega la oportunidad, tal como sucedió con Jake Cosío, quien hoy por hoy compite en la Nascar México Series y lucha por conseguir su sueño de ser campeón en la máxima categoría del deporte motor en el país.

¿Cómo fue que conociste el apasionante mundo del automovilismo?

Desde pequeño siempre fue como un estilo de vida. Mi papá es mecánico así que nosotros desde pequeños siempre estuvimos en las pistas, conociendo pilotos, equipos y demás. Prácticamente nacimos en el automovilismo. Anímicamente hasta donde podían mis papás siempre me apoyaron.

¿Por qué dificultades pasaste para llegar a la Nascar?

No tanto dificultades, yo creo que son retos de la vida, pero el simple hecho de no tener recursos para practicar este deporte fue el primero y el principal. Fue todo un reto conseguir los recursos, una carrera deportiva bastante larga, 17 años en el automovilismo, pero hoy en día estamos consagrados en la máxima división en México y vamos a pelear por seguir mucho tiempo más.

¿En algún momento pensaste en renunciar a este sueño?

No como renunciar, pero sí dedicarme a otras cosas dentro de las carreras. Al final del día la perseverancia de estar en el automovilismo me dio esta gran oportunidad.

Has trabajado para ser campeón en la Nascar, ¿Cómo te imaginas si llega ese momento?

Ese es un sueño por lo que he trabajado toda mi vida. Nos falta experiencia, recursos, pero creo que todo llega a su tiempo y vamos a buscarlo, vamos a pelearlo. Creo que el año que viene tenemos toda la posibilidad de pelear por el campeonato. Los pasos que hemos tenido han sido los adecuados, ya no somos novatos, ya estuvimos dentro de los 20, este año en los primeros 10, el próximo año pelear por las victorias, por estar adelante y pelear ese campeonato.

¿Cómo ves la carrera de este domingo? Es importante para que escales posiciones en el campeonato, además de que es en casa.

Sí, es una carrera que todos esperemos, correr en casa. Estaré compitiendo en la categoría TS-2000 de la Copa Notiauto y la categoría estelar de Nascar, tendré doble jornada, así que a apoyar el Havoline 51. Vamos a dar un gran espectáculo este fin de semana en el SpeedFest. Tenemos para quedar entre los primeros cinco lugares y llevarnos puntos buenos a casa y terminar el año de una manera excepcional, seguramente así será, porque nos lo merecemos, lo hemos trabajado.

¿Cuál ha sido el mejor momento que has vivido como piloto profesional?

Sin duda las carreras que he ganado, los campeonatos que he conseguido, poder estar representando a grandes marcas como Chevron México, Meta Exchange capital. Eso es padrísimo, eso es lo que más me mantiene emocionado y motivado para dar los mejores resultados cada día.

¿Qué opinas sobre la carrera que ha hecho Checo Pérez en la Fórmula 1?

Eso era de esperarse, con ese equipo, con ese presupuesto, ese coequipero, no tienes de otra. La verdad que ha hecho su trabajo, es un gran piloto, una gran persona, se merece estar donde está. Seguramente va a quedarse mucho más tiempo, se lo ha ganado.

¿Qué mensaje le puedes mandar a aquellas personas que tienen el mismo sueño de trascender en el deporte motor?

Si les gusta peleen por su sueño hasta el final a costa de lo que sea, que piensen qué tan dispuestos están a sacrificar por llegar y que, si se ven ahí, tienen que estar ahí.

¿Has pensado qué vendrá para ti una vez que llegue el retiro?

Sí, todavía me quedan varios años, pero voy a compartir mi experiencia a las nuevas generaciones de pilotos, a gente que viene de donde vengo, de bajos recursos. Ese sería mi legado.

