“Oro porque Raúl se recupere, no deseo mal a nadie”: Santi sobre ir a Qatar

La Selección mexicana de futbol está a pocos días de revelar la lista final de 26 jugadores que irán al Mundial de Qatar 2022 y uno de los futbolistas que está a un pie de quedar fuera es Santiago Giménez, actual goleador de la Europa League.

Pese a esto, el delantero del Feyenoord, no guarda rencor y aunque sabe que su lugar en el mundial está condicionado a que Raúl Jiménez se recupere al 100%, aseguró que no le desea el mal a nadie. Incluso, mencionó que ora porque el goleador del Wolverhampton llegue a tiempo para el torneo.

“Oro porque Raúl Jiménez se recupere al 100% y esté en su mejor versión. Nunca le desearía el mal a un jugador, todo lo contrario, yo apoyo a Raúl y a todos mis compañeros. Hay una frase que me gusta mucha y es muy cierta: ‘Nunca tienes que apagar la luz de otros para tener tu propia luz’. Ayer mi novia me decía que ‘Una vela puede prender todas las velas del mundo’, entonces siempre intento apoyar, somos un equipo al final”, contó el delantero en entrevista para el Diario Récord.

Además, el Bebote señaló que no consideraría injusto que el Tata Martino lo deje fuera de la convocatoria final y con orgullo, se mostró agradecido por la oportunidad que ha tenido de vestir la camiseta de la Selección mexicana.

“Injusto no. Estoy muy agradecido porque me han dado la posibilidad de defender la playera de México. Estamos muy agradecidos, nuestra familia y todos, para nada sería injusto. Al final de cuentas la decisión que toque la vamos a acatar de la mejor manera, porque no me parece injusto lo que le parezca mejor al entrenador para la Selección. Al final todos los mexicanos apuntamos a que México gane”, detalló.

Es muy importante mencionar que Gerardo Martino ya confirmó que solo llevará a tres centros delanteros y tiene contemplado a Raúl Jiménez entre los seleccionados. La lista final, se dará a conocer el próximo 14 de noviembre.

