Conductora de TUDN se ve forzada a cubrirse el traje de baño en Qatar

Loas aficionados que asistieron a la Copa del Mundo de Qatar 2022 se han encontrado con un código de vestimenta un tanto relajado, en especial las mujeres, ya que han podido usar escotes, shorts y bikinis; sin embargo, la conductora de TUDN Mariazel Olle Casals sí sufrió un poco de censura en lo que se refiere a su vestimenta.

La catalana compartió en sus historias de Instagram que asistió a la playa Simaisma, de Al-Khor, junto a su familia, y que mientras se encontraba en traje de baño llegó la policía para pedirle que se tapara, ya que estaba prohibido usar esa vestimenta ahí por se una playa local y no para turistas.

“Es la primera vez, y eso que ustedes han visto que he podido andar en short o como quieren, sobre todo en la zona donde hay más ambiente de Mundial y paseando por Qatar. Sin embargo, aquí en esta playa, que como les decía pues no hay nadie, y fue la más cercana que nosotros encontramos, pues nos pusimos en bikini, en traje de baño y ahorita llegó un oficial muy amable, súper respetuoso, pero sí a decirnos que no se podía, entonces que sí nos podríamos vestir”, dijo en un video que compartió en Instagram Stories.

Mariazel terminó por ponerse una playera negra para poder permanecer y apuntó. “Eso hicimos, le dijimos que si estaba bien y dijo que sí. Fue raro, pero pues así son las reglas”.

“Tuvo sentido por lo que pasó, porque es una playa local, los demás están en playas turísticas. Sí es extraño, pero son las reglas, acatar y valorar la libertad que tenemos en ese sentido en nuestro país”, agregó.

Lo que le pasó a Mariazel contrasta con con lo que ella misma vive en otras zonas de Qatar, en la que no ha recibido ningún comentario por parte de las autoriadades, al igual que otras personalidades como la croata Ivana Knöll, quien ha acudido a los estadios con escotes muy pronunciados y en sus redes presume que usa bikinis, pero todo en las zonas turísticas.