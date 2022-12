Aficionada croata sigue partiendo plaza en Qatar con sus atuendos

No deja de lucir su belleza y atributos, ahora lo hizo en el Estadio 974 (Getty Images)

La modelo croata Ivana Knöll sigue deslumbrando en tierras mundialistas y este lunes volvió a robar la atención a su selección, que enfrentó a Japón en los octavos de final de Qatar 2022.

La exMiss Croacia nuevamente sorprendió con su atuendo. En esta ocasión lució un top, con los tradicionales cuadros blancos y rojos, además de un escote muy pronunciado. Mientras que en la parte inferior portó una minifalda de mezclada y unas medias largas.

Ivana sigue siendo la sensación entre todos los aficionados, tal y como lo demostró en sus Instagram Stories donde compartió cómo la gente se acerca a pedirle fotos y también es entrevistada por televisoras extrajeras, como TV Azteca.

Knöll sufrió este lunes, ya que Croacia tuvo que llegar hasta los penales para poder superar a Japón y así avanzar a los cuartos de final.

¿La han censurado por su vestimenta?

Mucho se ha dicho que las turistas no podrían usar vestimentas que muestren mucha piel debido a las normas que rigen en Qatar por se un país musulmán. Sin embargo, Ivana Knöll ja demostrado que esto no es cierto.

La croata ha lucido atuendos muy sexis en cada partido en el que se ha presentado, además de que se ha dejado ver con diminutos trajes de baño o bikinis en las playas de Qatar, por lo que ella misma declaró a TMZ que nadie le ha dicho nada sobre sus vestimentas.

“No sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan importante. Todo el país está hablando de eso. Todos me conocen aquí y vi que me aceptaron. Los locales me confirmaron que puedo ponerme lo que sea”, declaró Knöll.

También se hizo polémica por una imagen en la que aparece bajando las escaleras en uno de los estadios mundialistas y dos aficionados locales le toman foto. Muchos aseguran que solo querían el recuerdo de Ivana, pero otros señalan que estaban tomando evidencia en su contra por su vestimenta, que no va de acuerdo con los estándares locales, pero ella mismo se burló de esto en una historia.