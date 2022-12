Llamada entre Jesús Martínez y Decio de María evidenciaría corrupción en la Liga MX

Durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, el periodista Amir Ibrahim dio a conocer una llamada telefónica entre Decio de María, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol y Jesús Martínez, dueño del Pachuca.

En dicha conversación, se escucha a los directivos hablar sobre varios temas que pondrían en evidencia la corrupción en el futbol mexicano para evadir impuestos.

“Oye gordito lindo, un favorsote. No me ha pagado Morelia, no me ha pagado Tijuana. Son mamadas caon, dile a Guzmán gordo que no mame, que no chingue gordo, lleva más de dos meses”, menciona el dueño de Pachuca a Decio de María.

A lo que el exdirectivo de la femexfut le pregunta si los contratos son “por fuera”, asiendo alusión a una posible evasión de impuestos. A continuación, el resto de la conversación.

Decio de María: Creo que ahí hay una bronca de él… porque Bonilla y yo hemos estado sobre ese pedo. El de Morelia es por afuera, ¿no?

Jesús Martínez: Sí.

Decio de María: ¿Y ya lo metiste?

Jesús Martínez: No, por eso te hablaba, más bien hay que meterlo antes de la Liguilla.

Decio de María: Sí, eso sirve porque hoy por ejemplo mañana gana Morelia y se meten esos cabrones.

Jesús Martínez: Sí, que bueno que me dices, ¿qué te mando la carta y contrato firmado por ellos, ¿verdad?

Decio de María: Mándaselo a Enrique (Bonilla) para que lo meta a controversia y la inicies.

Jesús Martínez: Perfecto, pues sí. No quiero es el pedo, pero no mames cabrón y también el pinche Jorge (Hank Ron) ni me contesta.

Decio de María: ¿Cuánto?

Jesús Martínez: Me debe ahorita 15 millones desde hace dos meses y ese sí es por dentro, Veracruz me debe también.

Decio de María: Veracruz también anda colgado.

Jesús Martínez: No gordito es que si está cabrón, ojalá y se meten como tu dices para que ahí los agarramos de los huevos. Pero lo que si me da que a uno le exigen mi gordito. Puta madre cabrón y yo nunca le fallo a nadie.

Decio de María: Es que cuando están por fuera, está cabrón.

Jesús Martínez: Pero ya ves este por dentro también de Tijuana.

Decio de María: Ese güey como siempre se espera al último día el hijo de puta. Ahorita le hablo a Jorge.

Jesús Martínez: Nunca le fallé, fueron 9 millones de dólares que le pagué, todo lo he pagado y este hijo de put no mames y contrata a un técnico, Miguel Herrera de millón y medio de dólares. Y quiere a Sambueza que gana… o sea no mames que cinismo cabrón, es lo que me emputa.

Decio de María: Ahorita sale.

Jesús Martínez: Perdóname gordito, yo sé que te he molestado, pero es que tu tienes más peso. Ahorita que bueno que me dijiste porque tengo que meter el contrato privado la controversia.

Decio de María: Nomás avísale a Álvaro (Dávila).

Dicha conversación entre ambos directivos sería del año 2015 según el autor del libro “El Cártel del Gol” Amir Ibrahim, quien en la conferencia mañanera de AMLO, aseguró que en el futbol mexicano existe el lavado de dinero y evasión fiscal.

