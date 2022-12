“Debemos abrir los ojos”: Andrés Guardado tras fracaso del Tri en Qatar 2022

La Selección mexicana tuvo en Qatar 2022, su peor participación de los últimos ocho Mundiales. Dicha situación, caló hondo en directivos y jugadores, como es el caso del capitán Andrés Guardado.

Tras este fracaso, el Principito rompió el silencio y reconoció que el no haber superado la fase de grupos fue “un golpe duro”, pero aseguró que puede servir para “abrir los ojos” en el futbol mexicano.

“No haber pasado de la fase de grupos te deja un sabor muy amargo. No me atrevería a decir qué fue bueno, pero a lo mejor nos sirve para abrir un poco los ojos de lo que estamos haciendo a nivel del futbol mexicano en general, directivos, entrenadores, prensa”, mencionó durante la gala de premiación del Diario As.

Andrés Guardado disputó 40 minutos en el juego entre México y Argentina en Qatar 2022. Foto: Stuart Franklin/Getty Images

Además, el futbolista del Betis reiteró que esta situación puede beneficiar al balompié mexicano para finalmente dar ese salto de calidad en los Mundiales y llegar al quinto partido, pues considera que hay “calidad” para lograr cosas importantes.

“Nos puede servir para ver qué nos hace falta para realmente dar ese salto, para cambiar un poco la mentalidad del futbolista mexicano y sobre todo del futbol mexicano para conseguir ese ansiado quinto partido. Yo creo que tenemos la calidad, tenemos el futbol para hacerlo”, afirmó.

Guardado felicita a Messi por ganar el Mundial

El canterano del Atlas dejó atrás las controversias en torno a Lionel Messi tras el partido contra Argentina y reconoció que el 10 de la albiceleste le ha dado mucho al futbol, razón por la que considera, es un justo ganador del Mundial.

“Para todos los que amamos el futbol, él nos ha hecho disfrutar muchísimo, más allá de los escudos, de las banderas, de todo eso. Si a ti te gusta el futbol, en algún momento disfrutaste con él, viéndolo jugar. Yo creo que no se le puede negar, lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Para mí es un justo ganador”, sentenció.

