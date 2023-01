La directiva de Bartomeu habría llamado a Messi “Rata de cloaca” y “Enano hormonado”

Estalla una nueva bomba en el Camp Nou. Según publica “El Periódico de Catalunya” se han revelado unos mensajes comprometedores de Román Gómez, máximo responsable de los asuntos jurídicos del Barcelona hacia el presidente José María Bartomeu, hablando mal de Lionel Messi.

En los chats filtrados se ve como parte de los directivos están muy inconformes con Messi, debido al poder que tenia dentro del club y los chantajes realizados cuando algo no le parecía, como negarse a rebajarse su sueldo en la pandemia.

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos y renovaciones, ‘patros’ (patrocinios) sólo para él etc. Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos en él hemos sufrido de este enano hormado que le debe al Barça LA VIDA..ah. Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes su mítico wa (whastapp) “presi bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques”. Ojalá se marche ante la indiferencia de la gente”.

Estas frases fueron extraídas de conversaciones entre Bartomeu y su equipo de confianza.



Trataron a Messi de 'enano hormonado', entre otras cosas.



Hay que recordar que, en su etapa final, Lionel admitió públicamente su deseo de salir de la institución ante los malos resultados que se venían presentando. Sin embargo, ante esto, el club prácticamente obligo al jugador a permanecer una temporada más en la que nunca se notó cómodo al argentino.

Meses después, se concretaría su llegada al Paris Saint Germain en lo que fue el fichaje bomba del 2021.