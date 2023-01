Sneijder vuelve a destrozar a Edson Álvarez y Jorge Sánchez: “Ambos apestan”

Wesley Sneijder ha expresado que el futbol de los mexicanos no es de su agrado. Foto: especial

Ajax no vive su mejor temporada en la Eredivisie y pese a que Edson Álvarez y Jorge Sánchez han sido titulares la mayor parte de los partidos, su desempeño en el terreno de juego no ha convencido a la afición.

Al respecto, Wesley Sneijder se sumó a las críticas contra el equipo y específicamente lo hizo para hablar nuevamente de los jugadores mexicanos, de quienes ha expresado que no son de su agrado.

En días recientes, el jugador neerlandés calificó a Jorge Sánchez como uno de los peores defensas de la liga e ironizó con el estilo de juego del Machín.

Sus palabras no fueron bien recibidas por la afición tricolor y le tiraron con todo, pues asimismo lo dio a conocer el propio Sneijder, quien reconoció que los mexicanos no estaban contentos por sus palabras y remató diciendo que “ambos apestan”.

“Noy fanático de Álvarez. La semana pasada también dije algo de Sánchez. Mi buzón está lleno de mexicanos. No estaban contentos. No sé si los juegos del Ajax se transmiten por allá, ¿También lo ven, verdad? Que ambos apestan”, aseguró el exseleccionado de Países Bajos.

Es importante mencionar que en el pasado mercado de verano, Sneijder tundió a Edson Álvarez al decir que no se valía los 50 millones de euros que el Chelsea había ofertado por él y que no entendía porqué el Ajax la había rechazado, ya que considera que no encaja con la filosofía del equipo.