Chicharito Hernández no tiene entre sus planes volver a Chivas

Parece que la ilusión de la afición de Chivas por ver nuevamente a Javier Hernández con la playera rojiblanca comienza a diluirse, pues el jugador no tiene entre sus planes volver al equipo que lo vio nacer.

En una revelación que hizo sobre su futuro en su cuenta de TikTok, el goleador mexicano señaló que está muy contento con el LA Galaxy.

Además, el Chicharito detalló que si bien su contrato con el club angelino termina a finales de este año, su intención es renovar con e club, al que calificó como el mejor de la MLS.

“Yo tengo nada más este año de contrato con el Galaxy, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que aveces en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno.

“Mi plan A es quedarme aquí en Los Ángeles con el LA Galaxy extender mi carrera aquí con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS. Ojalá que se pueda dar, esperemos que se puede llegar a un acuerdo, me encantaría y si no la vida sigue, me dolería porque amo a esta institución”, sentenció el mexicano.

Es importante mencionar que Hernández salió de Chivas en el Clausura 2010, previo al Mundial de Sudáfrica. En su último torneo con el Rebaño, fue campeón de goleo y tras una exitosa carrera para Europa, la afición del Guadalajara anhela su regreso.