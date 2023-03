“Si me dan tres procesos, seremos campeones del mundo”: Hugo Sánchez sobre dirigir al Tri

Diego Cocca no arrancó de la mejor forma su proceso al frente de la Selección mexicana, pues en sus primeros dos partidos, sacó un sufrido triunfo ante Surinam y un empate contra Jamaica en el Estadio Azteca.

Dicha situación, generó molestia en la afición mexicana e incluso se hizo tendencia el Fuera Cocca en redes sociales, por lo que Hugo Sánchez, volvió a levantar la mano para dirigir al Tri en caso de que el timonel argentino no dé los resultados esperados.

En entrevista con La Opinión, el Pentapichichi se candidateó nuevamente para tomar las riendas de la Selección y aseguró que bajo su mando, México será campeón del mundo si le dan la oportunidad de dirigir en tres procesos.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos. Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así”, explicó.

Además, el exjugador del Real Madrid expresó su molestia por no ser considerado por la Femexfut y los dueños de los equipos para dirigir al Tri, algo que considera un desperdicio.

“Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho, porque me estoy haciendo mayor. Quien debe estar en ese puesto es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas”, sentenció.

No te pierdas: Feyenoord adquiriría otro porcentaje de la carta de Santiago Giménez