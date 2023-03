Paco Palencia estalla contra Diego Cocca: “Otro argentino a la Selección mexicana”

La designación de Diego Cocca como entrenador de la Selección mexicana ha desatado innumerables críticas después del empate contra Jamaica en el Estadio Azteca.

Ahora, Juan Francisco Palencia, arremetió contra el técnico del Tri y en entrevista con Mediotiempo, expresó su inconformidad con la llegada de otro técnico argentino.

“Yo no me siento identificado con él, no estoy diciendo que sea un mal entrenador, simplemente no me siento identificado con otro argentino que venga a dirigir a la Selección Mexicana”, mencionó.

Y aunque el Gatillero no cuestionó la calidad de Cocca, considera que había entrenadores mexicanos como mejores opciones, tales como Miguel Herrera e Ignacio Ambriz.

“Ahí estaban el Piojo Herrera, Nacho Ambriz; Jimmy Lozano también hubiera sido una buena posibilidad, para mí había tres técnicos que podían ser referentes. Sin excluir a Rafa Márquez, que ahora está en el Barcelona B, y entrenadores de esa categoría han saltado a Selecciones y a equipos importantes, como Pep Guardiola o Luis Enrique”, destacó.

Por último, el exentrenador de Pumas, Lobos Buap y Mazatlán FC, catalogó a los altos mandos del futbol mexicano como “conservadores”, ya que desde su punto de vista, no se atreven a apostar por sangre nueva en la Selección.

“Son creencias conservadoras, piensan que porque fuiste campeón hace 35 años en un equipo, vas a serlo con todos. Yo soy alguien que siempre busca evolucionar, innovar. Los directivos no se atreven a preguntarte, y no porque te vayan a contratar, sólo que por ejemplo, no investigan, ‘a ver, cómo es Paco ahora’. Después de un tiempo, no soy el mismo que entrenó a Pumas, he evolucionado y he mejorado”, sentenció.