Cuauhtémoc Blanco estalla contra directivos por fusionar Liga de Expansión con Sub-23

Cuauhtémoc Blanco se ha caracterizado por ser un crítico del futbol mexicano y ahora arremetió contra los directivos de la Liga MX luego de los últimos cambios presentados previo al Apertura 2023.

En entrevista con Fox Sports, el ahora gobernador de Morelos explotó contra las modificaciones que sufrió la Liga de Expansión, pues considera que esto trunca las posibilidades de los equipos que participan en la división de plata por ascender a Primera División.

“Toda la gente de Expansión estaba esperanzada a subir a Primera División, ahora no hay, porque económicamente no estás bien o porque no tienes estadio de 25 mil personas, dales una oportunidad de invertir”, señaló.

En ese sentido, el exjugador del América aseguró que es un error desaparecer la Sub-20 para fusionar la Liga de Expansión con la Sub-23, medida que entrará en vigor a partir del Clausura 2024.

“Ahora en qué vas a invertir ¿La Sub-23? Realmente no va a servir, perdón a los directivos aunque les duela, para un cacahuate”, mencionó tajantemente.

Es importante mencionar que Cuauhtémoc Blanco ha expresado su deseo de volver al futbol como director técnico del América y posteriormente de la Selección mexicana.