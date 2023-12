Tamara Vega denuncia a pentatleta Mariana Arceo por amenazas de muerte

Una nueva polémica alrededor del deporte olímpico mexicano, luego de que la pentatleta Tamara Vega denunció a su compañera en la selección Mariana Arceo por amenazas de muerte.

De acuerdo con información de Proceso, la medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 acusó a Arceo tras lo ocurrido en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que tuvo lugar en la Universidad de Bath, Gran Bretaña, en agosto.

En el reporte se apunta a que Mariana Arceo intentó defender al entrenador Sergio Escalante, quien está acusado por Vega de probables delitos de trata de blancas y pederastia ante la FGR, por lo que guardias de seguridad retiraron de las instalaciones a Escalante.

“Sergio se coló al cuarto de Mariana y los de seguridad de la universidad se dieron cuenta y lo sacaron. Estaban haciendo un desastre en los pasillos de la villa, todos se dieron cuenta de lo que ocurría.

Mariana gritaba que me iba a matar, que todo era mi culpa, que no sabía con quién me estaba metiendo. A Víctor, uno de los entrenadores, también le gritó, lo amenazó y le dijo que de su cuenta corría que la Conade no le volviera a dar un peso”, dijo Vega.

El medio citado afirma que Mariana Arceo si estaba con Escalante pero solo para revisar una espada de esgrima.

Isaac Cortés, Marco Antonio Madrid y Víctor Arizmendi, entrenadores de la delegación mexicana habrían presenciado todo el conflicto ocurrido entre las pentatletas pero aún no han reportado la situación.

Tamara Vega, desde el mes de julio, realizó una denuncia pública en contra de su exentrenador por los delitos ya mencionados.