¿No aguantan la presión? Uriel Antuna aclara por qué algunos jugadores no triunfan en Chivas

Uriel Antuna es uno de los jugadores que no lograron despuntar cuando estuvieron en Chivas, pero que una vez saliendo del equipo, encontraron su mejor versión futbolística.

Otro ejemplo de ello es el caso de Cristian Chicote Calderón, que fichó con el América y pasó de ser borrado con los rojiblancos a ganarse la titularidad en el cuadro de André Jardine. Incluso, al igual que Alexis Vega, fue incluido en la prelista de Jaime Lozano para la Nations League.

Ya con Cruz Azul, el Brujo Antuna dejó a un lado las indisciplinas y recuperó su nivel que hoy lo tienen como uno de los favoritos de la afición y un constante en las convocatorias del Tri.

Uriel Antuna ya le marcó gol a Chivas y lo festejó. Mexsport (Edgar Quintana)

Por consecuencia, a pocas horas de enfrentar a su exequipo, el atacante de 26 años fue cuestionado sobre los motivos por los que algunos futbolistas bajan de nivel con Guadalajara, pero cuando salen del equipo, encuentran su prime.

“Es futbol, no sé decir una respuesta concreta porque no sé la diferencia, pero el respeto está. Al final de cuentas me enfoqué en lo que tenía que hacer, un poco más de madurez dentro y fuera de la cancha. Cometí demasiados errores cuando estuve en Chivas que ahorita los vengo corrigiendo. Me enfoqué en lo que tenía que hacer”, mencionó en conferencia de prensa.

“En Chivas no se me dieron bien las cosas y no significa que fuera un fracaso. No se me dieron las cosas por x o y razón y queda seguir trabajando y seguir creciendo”, añadió.

En ese sentido, Uriel Antuna reveló que en esta ocasión no festejará si le marca gol al Guadalajara por “respeto” a su exclub, recordando que la última vez que lo hizo, fue abucheado por la afición rojiblanca.

“Me tocó festejar así, no volverá a pasar. No es un festejo adecuado para un exequipo. Me equivoqué y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución. No volverá a pasar, pedir disculpas, todo mi respeto para chivas. Obviamente que gane el mejor. Le agarré un cariño al club, porque la afición me ha estado apoyando siempre, me ha ido mejor en el equipo y la selección. Se le agarra un cariño cuando se pagan bien las cosas”, sentenció.