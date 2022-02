Ellos son los diseñadores mexicanos que atraen a las celebridades

La moda y los diseñadores mexicanos siguen despegando y conquistando territorios en la escena internacional, incluso de la mano de las celebridades más top como Blackpink, Rihanna, Lady Gaga, Kourtney Kardashian, entre otras.

La industria de la moda se vuelve más creativa y provocativa con los años, por lo que los mexicanos están al nivel de los mejores en el mundo con grandes aportaciones y con famosos que se sienten atraídos por sus piezas, estilo y la personalidad que dan al portarlas.

Jonathan Morales

El diseñador mexicano, quien junto a su marca No Name Studio, ha consolidado su propuesta al romper estereotipos en el mundo de la moda nacional. Lady Gaga, Gwen Stefani, Rosalía, Karol G y Blackpink han portado sus diseños.

El más reciente es el look seleccionado por Lisa de Blackpink para su video como solista LALISA que utiliza piezas de la línea REDO, una colección creada a partir de camisetas vintage, elementos textiles en el entorno y sobrantes de colecciones pasadas.

Luciana Balderrama

La creativa sinaloense abre una nueva perspectiva de la moda mexicana con sus piezas que ha sido definidas como elegantes y femeninas, que han captado la atención de Kourtney Kardashian, Danna Paola, Ximena Sariñana, Ariana Grande, Martha Higareda, entre otras celebridades.

Iván Ávalos

El hidalguense ha tenido una importante evolución en su carrera. En sus diseños les gusta destacar la figura, por lo que ha conquistado a artistas como Shakira, Maite Perroni, Thalía y Paty Cantú.

Inició desde muy pequeño y ha sido autodidacta, lo que le ha permitido consolidar su paso por la moda.

Eddie Corps

Rosé de Blackpink vistió un diseño de Eddie para la campaña de belleza con YSL Beauty. Utilizó un vestido negro corto de lentejuelas, lleno de brillo, con una espectacular y voluminosa manga que aparece por unos minutos en el comercial que dio la vuelta al mundo: “Fue para un comercial, pero la pieza la detuvieron en la aduana y no supimos si había llegado a tiempo, no sabía si iban a usar el vestido luego nos mandaron el video y me quedé en shock por las millones de reproducciones que tenía”.

Viktor Luna

Nacido en Guadalajara —pero criado en Los Ángeles—, y con más de 15 años radicando en Nueva York, el diseñador ha vestido a famosos como Iggy Azalea, Laverne Cox, Farruko y JNS. Considerado como una gran influencia en la industria que hace eco en Estados Unidos.

