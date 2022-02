BTS. Podrás ver a BTS en el cine de tu país gracias al concierto ‘Permission to Dance on Stage’ ¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?. / Foto: HYBE Labels / Big Hit Music

El próximo 10, 12 y 13 de marzo, el grupo surcoreano de k-pop BTS conformado por Jungkook, V (Taehyung), Jimin, j-hope, SUGA, Jin y RM, regresará a los escenarios con su concierto presencial ‘Permission to Dance on Stage: Seoul’ en Seúl, Corea del Sur, pero eso no es todo, ya que la agrupación también soprendió a todos los ARMYs al anunciar que dos concieros podrás verlos de manera online o en línea y el concierto del día 12 podrás verlo en el cine de tu país.

Podrás ver a BTS en el cine gracias al concierto ‘Permission to Dance on Stage’

Por otro lado, sólo podrás verlo en los cines de la cadena Cinépolis y la preventa sería el próximo martes 22 de feberero pero hubo un error y los comenzaron a vender un par de días antes en taquillas, por lo tanto, ARMY está molesto y exigen que se abran nuevos horarios ya que se había dicho que únicamente ese día se pondrían a la venta y no fue cierto.

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

Asimismo, ARMY también se sorprendió debido a los elevados precios que la cadena colocó a cada boleto ya que los boletos en sala normal tienen un costo de 300 pesos mexicanos y de 400 pesos en sala VIP. Cabe recalcar que no estarán en todos los cines de tu ciudad así que te recomendamos checar el enlace de abajo para seleccionar tu complejo favorito. Los boletos los podrás adquirir en taquilla y en el sitio web oficial de Cinépolis.

Consulta los cines en donde podrás ver a BTS:

Solo quería avisarte que ya puedes aquí consultar los cines en los que podrás ver Permission to Dance de BTS, recuerden que mi amigo @MasQueCineLatam es quien hará posible este evento: https://t.co/zkv0oS5Ujc pic.twitter.com/Tex7j0Wo3Z — Cinépolis (@Cinepolis) February 19, 2022

Añadiendo a lo anterior, ARMY se pregunta por qué se transmitirá en cines y se especula que tal vez habrá una sorpresa al final del concierto y varios rumores indican que el anuncio será un tour o gira mundial y Latinoamérica estaría incluida. Otros más creen que los países en los cuales se proyectará el concierto serán los que BTS visitará en la próxima gira.

También, recordemos que BTS se tomó un descanso y en el mismo comunicado anunciaron que se encuentran trabajando en su próximo álbum o disco y se cree que el sencillo principal sería lanzado después del concierto y antes de que el grupo asista a los Grammy.

