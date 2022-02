Dulce María: ‘estamos en charlas para ver si hacemos algo o no con RBD’

La cantante Dulce María aceptó el reto para hacer un remix del exitoso tema brasileño Barbie y adentrarse en en el popular género brega funk junto a Farina, Rebecca y Mc Danny. El sencillo mezcla el portugués y español, y hace referencia a Anitta y los 40 ladrones de Ali Baba que ya se encuentra en las plataformas digitales.

“El brega funk logra matices muy divertidos. A mi bebé se la puse y bailó, así que me gusta poder compartir con Farina que tiene cosas muy urbanas con un discurso muy inteligente, eso me gusta y le da un giro de no ponernos límites, no etiquetarnos porque la música no tiene fronteras. Finalmente lo que yo cantó es pop, y todo lo que he estado haciendo no se sale de ahí”, señaló Dulce María.

El mensaje que le toca dar a Dulce María dentro del remix dice: “Es tanto poder. Ahora lo sé. Me di cuenta que yo no necesito a nadie. Decidí cambiar. No va regresar. Esa muñequita que te gustaba jugar”, por lo que la cantante reveló que fue todo un reto, porque tenía que ser muy atrevida.

“Cuando escuché la canción, lo primero que pensé es que era muy atrevida, irreverente y más para lo que yo -como cantante- de pop podría decir; al final de cuentas, como la esencia de la canción habla de que la Barbie hace lo que quiere ya no le dicen que hacer, que tiene amor propio; además de que solo quiere divertirse”.

“Ojalá (Barbie) se volviera un himno, pero esperamos que las mujeres las haga sentir bien, más poderosas con ganas de superar las adversidades y llenas de amor propio; así como, abrazar esas diferencias que nos hacen únicas”. — Dulce María

Para la también actriz, el experimento resultó una buena experiencia: “fue un reto hacerlo respetando la canción pero más soft, pero si fue un poco difícil entrar al brega funk, el hacer switch de un estilo a otro. Cuando la escuché y me moría de risa. Las cosas que ella escribió tienen todo el sentido, porque son divertidas y llenas de reflexiones. Me encantó hacer una colaboración con Farina, Rebecca y Mc Danny en un género al que no estamos acostumbradas”.

Dulce María se reconecta con su “Origen”

El anuncio del featuring se produjo con la divulgación de una ilustración oficial del sencillo en las redes sociales. La estética, al igual que la original, es toda rosa y está basada en el universo de la muñeca más famosa del mundo. Con una composición que habla de la fuerza de la mujer, las artistas representan la nueva versión de la Barbie, más actual y empoderada.

Prepara Origen Deluxe

Dulce María sigue con la promoción de su disco Origen, que tendrá una versión deluxe que incluirá dos nuevos temas.

“El plan que tengo es Origen deluxe, que estoy por grabar un par de canciones más, que son especiales para mis fans para que salga en plataformas”.

Dulce María muestra otra faceta en las redes sociales

¿Qué ha pasado con RBD?

La compositora aceptó que hay muchas dudas de los seguidores de Rebelde en cuanto un reencuentro.

“A finales de 2019 nos juntamos en la casa de Poncho como amigos, seis personas que vivimos cosas importantes que solo nosotros sabemos como estuvieron las cosas, fue algo muy bonito; nos juntamos con mucha verdad y honestidad. Estamos en charlas para ver si hacemos algo o no hacemos, pero ellos saben que a todos les tengo cariño, respeto y admiración, así será siempre”, compartió.

Para luego terminar, “ellos no regresaron (concierto virtual) fue un tributo, lo que si regresó fue la música a las plataformas que eso fue genial para todos, en especial para los fans. Se está hablando de un reencuentro desde hace un año, bueno más bien una gira, pero todavía no hay nada oficializado ni cerrado”.

Por último reveló si ha visto la nueva serie Rebelde, que se estrenó hace poco en plataforma.

“No la he visto, solo pedacitos en redes sociales, como siempre les deseo todo el éxito del mundo es otra generación, otros temas más actuales y más a lo que está viviendo la juventud”.

Dulce María, a detalle

Dulce María está entre las 10 mexicanas con más oyentes en Spotify.

El sencillo Barbie está entre las 10 colaboraciones femeninas con más streams en 2022.

está entre las 10 colaboraciones femeninas con más streams en 2022. El remix de la canción Barbie, éxito en Brasil, tiene su versión original, ocupa actualmente el top viral del país y suma más de 10 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

