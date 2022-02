Fans confunden a Hilary Duff con Jennifer Lopez en su más reciente publicación

Las tendencias de estilo en las redes sociales rápidamente se van propagando de a poco hasta llegar a grandes celebridades. Este detalle más ciertos rasgos faciales muy similares hicieron que varios internautas confundieran el nuevo look de Hilary Duff con una publicación de Jennifer Lopez, causando mucha intriga entre las comunidades en Internet.

Si bien la actriz de Disney ha pasado por varios look a través de su carrera en el mundo del entretenimiento, esta es la primera vez que logra dar aires a otra gran celebridad, algo que sus seguidores no dudaron en hacerle saber a través de las redes sociales.

El parecido de Hilary Duff con Jennifer Lopez

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 34 años compartió una foto momentos antes de su aparición en The Late Show With James Corden, deslumbrando elegancia con su look cuidadosamente escogido para la ocasión.

Comenzando con su elección de atuendo, compuesto por un traje elegante con un blazer y un pantalón en color dorado y detalles metalizados, combinado con un par de tacones de un color similar. Sus accesorios también complementaron su look brillante con una gargantilla plateada y un par de aretes de diferentes tamaños en baño de oro.

En lo que respecta al maquillaje, Hilary Duff decidió mantener un look sencillo pero cautivador con una elección de sombra de ojos, rubor y lápiz labial en colores tierra y un delineador en un tono negro. Mientras que su cabello estaba recogido, formando un moño delicado minetras dejaba caer algunos mechones sobre su rostro.

Y si bien todo esto de manera individual no consigue un gran impacto, la actriz de “Lizzie McGuire” logró crear un estilo bastante similar al de la famosa cantante Jennifer Lopez con todos los detalles unificados, algo que varios usuarios de Instagram y otras redes sociales no pudieron dejar de notar una vez que la publicación se subiera en su perfil.

La reacción de sus seguidores

La publicación de la estrella de “How I Met Your Father” fue recibida rápidamente con comentarios de fanáticos que estaban convencidos de que estaban mirando una nueva foto de la intérprete de “On The Floor”.

Comentarios como “¡Oh, pensé que eras J.Lo por un segundo! Impresionante”, “Hilary Duff es la hermana perdida de Jennifer Lopez y apenas nos vamos enterando” y “Pensé que estaba viendo una publicación del perfil de J.Lo por un segundo. Wow” se hicieron presentes en la publicación de la actriz.

Por su parte, otro usuario de la red social hizo un examen más exhaustivo respecto al parecido entre ambas actrices y cómo su nuevo look tenía mucho que ver con eso: “Chica, luces ardientes en esta foto. ¿El pelo? En el punto. ¿El maquillaje? Beso del chef. ¿El combo de gargantilla y blazer? Nivel superior. Dando todas las vibraciones de Jennifer Lopez en el mundo. Es extraño”.

Y a pesar que varios de los mensajes en la publicación contenían la etiqueta del usuario de Jennifer Lopez en Instagram, la exitosa cantante no se presentó en la sección de comentarios para dar su veredicto respecto al parecido entre ella y Duff en la foto.

Hilary Duff recuerda su etapa musical

Durante su aparición en el programa de James Corden, Hilary Duff habló un poco sobre su etapa musical y cómo se relaciona con sus hijos, comentando que sus dos pequeños aman sus canciones, pero con cierta diferencia entre cada hermano: a su hija de tres años, Banks, le gusta la música de sus primeros años como intérprete, mientras que su hijo de nueve años, Luca, es un gran admirador de su trabajo más reciente.

“Mi hijo estuvo presente durante mi último ciclo de álbumes, que fue como hace cinco, seis años ya. Así que le gustan algunas canciones y las aprecia”, dijo.

Por su parte, la pequeña Banks le ruega a su mamá que ponga su música pop en el auto, para el asombro de la estrella. “Y sabes, cuando tus hijos piden algo, como que se lo tienes que dar o no se detendrán. Y entonces ella dice: ‘Quiero escuchar esto, quiero escuchar eso, ¿puedo por favor, puedo?’”, dijo Hilary.

