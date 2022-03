Ari Borovoy: ‘la vida es corta y hay que hacer lo que uno pueda’

Ari Borovoy comenzó su carrera desde niño con OV7 y ha tenido que saber llevar una vida con momentos polémicos, exitosos y brincar obstáculos para seguir en la industria del entretenimiento con sus proyectos. Cantante, productor y empresario aprendió a lidiar con los problema y como suele señaló: “hoy 28 de febrero a las 13:00 horas tengo salud mental y profesional”. Ahora, arranca una nueva aventura con Van Gogh: The Inmmersive Experience en Jalisco.

A sus 42 años, se mantiene activo y tras la pandemia decide ampliar sus inquietudes más allá de la música.

“La vida es corta y hay que hacer lo que uno pueda y lo que a uno lo haga feliz. Estoy feliz de traerles esta nueva experiencia inmersiva, es una experiencia loquísisma que está realmente padre esto de Van Gogh. Hay varias (experiencias) en el mundo, pero me atrevo a decir que es la mejor. Tuve la oportunidad de verla en Dallas y ahí me sorprendió mucho. Estoy contento de traerlo aquí y me parecía muy importante hacerlo en Jalisco, a la gente le va a gustar mucho”, adelantó Borovoy.

Ari Borovoy desarrolla su faceta como empresario. Junto a Alejandro Gallego Basteri traen la experiencia Van Gogh en realidad virtual. (Foto: Carlos Zepeda.)

Van Gogh: The Inmmersive Experience está avalada por Exhibition Hub, Grupo Heroli y Alejandro Gallego Basteri, que comenzará una gira por México, donde Guadalajara será la primera ciudad en mostrar este exhibición del 6 de marzo al 6 de julio en Plaza Patria, ”de aquí vamos para todos lados”, agregó Borovoy.

La experiencia incluye una exhibición con la obra del pintor neerlandés que se mostrará en paredes de más de diez metros de altura, a través de proyecciones digitales de 360 grados. También con el uso de la realidad virtual para convertirse en los ojos de Vincent Van Gogh.

Entre OV7, Belinda y apertura de una universidad

Ari Borovoy aprendió cómo enfrentar los temas controversiales. En plena giras con 90′s Pop Tour y 2000′s Pop Tour va integrando a artistas que quieren sumarse; mientras otros dicen que no, como fue el caso de Belinda.

“Te puedo decir que Belinda recibió la invitación a paritcipar”, desmintió que la cantante decidiera no formar parte del elenco por no estar a su nivel, “nunca dijo eso, sino todo lo contrario, por lo menos la que yo recibí; al final, cualquier noventero o dosmilero es bienvenido. Estamos terminando una maldita pandemia y, muy probable, entrando a una guerra espantosa. Así que tener cuatro horas de concierto o eventos de entretenimiento para que la gente disfrute, eso es lo que da felicidad”, puntualizó.

También habló de la Universidad del Entretenimiento que arrancará la próxima semana en la Ciudad de México, y esta contento porque ya hay dos grupos completos. El objetivo de abrir una universidad es de que los estudiante aprendan todo lo que trae consigo la industria de la mano de los expertos.

Por último, de manera breve señaló que la los conciertos pendientes con OV7 iniciarán en septiembre y octubre, pero de la serie afirmó que no sabía nada.

Lo que viene para Guadalajara

90′s Pop Tour para septiembre.

2000′s Pop Tour en agosto.

Lupita D’Alessio, Paquita la del Barrio, Matute y Mentiras también llegarán a los escenatios tapatíos.

¿Cuándo se abre Van Gogh: The experience en Zapopan?

Del 6 de abril al 6 de julio, de 9:00 a 21:00 horas en Plaza Patria. El costo de los boletos es 250 pesos entrada general (no incluye la realidad virtual) y 330 pesos VIP (acceso a todas las salas y realidad virtual) a través de www.accessticket.com.mx

