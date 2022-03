El cantante canadiense, Justin Bieber, de 28 años de edad, sorprendió a todos sus beliebers al anunciar una nueva colaboración y esta vez será al lado del cantante y productor nigeriano Omah Lay, pero en esta ocasión el intérprete de ‘Baby’ será el que colaborará con el nigeriano y lo más probable es que solo tenga una pequeña participación, este tema se estrenará el viernes 4 de marzo,por eso mismo, el productor publicó lo siguiente See you on Friday o Nos vemos el viernes.

See you on Friday 💜 pic.twitter.com/0hN1l5FAdz — Omah Lay (@Omah_Lay) March 1, 2022

Justin Bieber estrenará nueva canción titulada ‘Attention’ con Omah Lay

Por otro lado, los fans de ambos artistas esperan que se estrene un video musical, debido a la portada del sencillo que publicaron, la canción llevará por nombre ‘Attention’ y los rumores dicen que será una canción de amor con un toque de hip-hop. Asimismo, la canción ya está lista para preguardar y los fans de Justin Bieber ya preparan una fiesta para escucharla a la hora del lanzamiento y así posicionarla en los charts o listas de Billboard.

Omah Lay en el remix de ‘Peaches’ de Justin Bieber

Esta no será la primera vez que ambos artistas colaborarán, ya que, Omah Lay participó en el remix de la canción ‘Peaches’ de Justin Bieber hace un par de meses, el cantante Alpha P, también estuvo presente en el remix antes mencionado.

Justin Bieber en México

Asimismo, Justin Bieber se encuentra en la primera parte de su gira “Justice Tour”, con la cual, visitará tres ciudades de México el próximo mes de mayo, el 22 se presentará en Monterrey, el 25 y 26 en el Foro Sol de la Ciudad de México y el 28 en Guadalajara, tras haber cambiado este fecha, ya que en un inicio ofrecería el concierto el día 23 de mayo.

Justin Bieber. Justin Bieber visitará CDMX, Guadalajara y Monterrey para su Justice Tour. / Foto: Ticketmaster.

Te podría interesar: