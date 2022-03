Mario Aguilar: ¿Cómo liberó miedos a través de la comedia, la música y sus emotivos tatuajes?

Mario Aguilar está en su casa durante la entrevista, sentado en el sillón y relajado, contó cómo ha sido su evolución en la comedia y cómo decidió adentrarse en la música. También habló de la libertad que vive como creador de contenidos, ya lejos de miedos y prejuicios a través de sus personajes como La mamá.

El popular youtuber inició en la comedia, como una manera de mostrar con humor lo que vivía en su día a día, fuera bueno o malo.

“Siempre quise ser alguien que pudiera ayudar a alguien más, ser esa silueta perfecta para niños o para un familiar. Mi comedia es muy familiar pero me había quedado muy enfocado en ser... yo le digo como ser el ‘Tatiana de YouTube’, pero me dije que ya merecía ser yo mismo pero sí batallas. He tenido varios cambios, porque ya empiezo a ser mayor, me hice la cirugía (estética) y me siento bien conmigo mismo, que era algo que hace mucho tiempo no tenia, el estar bien y hablar con el espejo y decir: ‘Ahora soy más Mario que nunca”, dijo el también influencer.

Tras hacer público que es gay, el comediante y youtuber mexicano consideró que aún falta mucho por hacer para combatir la violencia hacia la comunidad LGBT+ y disfruta el haberse quitado la “coraza” que tanto peso le causaba, con su EP Quiero llorar.

“Creo que me había tardado demasiado. El miedo que uno siente siempre es al rechazo y es algo que quiero decir, que el rechazo siempre va a estar, pero tenía que enfrentarlo”, compartió.

“Siempre digo que la gente pierde su tiempo como quiere y a veces lo pierde dejando buenos o malos comentarios (redes sociales) pero cada quién es el dueño de su tiempo. Al principio, si me afectaba porque lo tomas personal pero estás de acuerdo que está haciendo un mal comentario gente que ni siquiera conoces, que en tu vida verás, así que me quedó con lo bueno. Mucha gente dice: ‘no me importa no me afecta’, pero al principio sí duele, después aprendes a decir: ‘mira, creo que no nos estamos entendiendo bien porque lo que yo hago es comedia y si tú tiene un nicho en tu cabeza que no te permite reírte ese es problema tuyo, así lo he manejado”, añadió.

“Estoy en una etapa muy cómoda, feliz, tranquilo y con una gran paz mental; mi mamá está tranquila, mi novio Lalo y nuestros perros están súper bien (risas)”. — Mario Aguilar

Tatuajes que representan logros, pérdidas y amores de vida

Mario Aguilar compartió con Publimetro, qué significan algunas de la marcas que tiene en la piel: “tengo 21 tatuajes y cada uno tiene un significado”. Me gustan los tatuajes por el hecho de que son cosas que no quiero olvidar”.

El reloj de la vida marca la hora en que nació.

Un eclipse solar está tatuado en su mano, ya que a su llegada Argentina presenció ese fenómeno natural que lo marcó.

Tiene a Bob Esponja para celebrar su participación en el doblaje de la cinta animada.

Tatuaje dedicado a su hermano que falleció.

Elefantes que representa a su mamá y él, porque siempre en la vida solo han sido ella y él.

Castillo de Hogwart, “porque es mi película favorita y que marcó mi infancia”.

Mario Aguilar se desahoga con la música

El youtuber combinará sus shows con la música, por lo que promueve su más reciente sencillo Volverás, que forma parte del EP Quiero llorar, un trabajo que le llevó más de un año y con el que pudo mostrar su faceta más íntima.

“‘Para ti madre’ fue la primera canción que hicimos y habla de mi niñez, de mi etapa viviendo con mi mamá. Ahí empezó este sentimiento de hablar de mí”.

El disco es una mirada profunda a sus sentimientos y su nombre expresa todo lo que por años guardó.

“Volverás es una canción de desamor, dolor y despecho, como de esos sentimientos cuando te alejas de alguien y no puedes hacer muchas cosas porque todo te recuerdan esos sentimientos de su ausencia. La música se vuelve una manera de desahogarte, escribir lo que tienes y vomitar ese enojo, rencor, ira y los plasmas en una canción; saqué todo lo que sentía y con Volverás como que vas sanando cosas del pasado”, puntualizó.

Lo que viene para Mario Aguilar

El creador de contenidos arranca gira por Argentina: “tenemos un proyecto padrísimo por fin me van a por ver en una plataforma, viene un nuevo doblaje en otra cinta animada; además, viene el nuevo show Ser loca no es fácil que empecé por Estados Unidos, luego Argentina y México”.

Morelos. 2 de Abril en Teatro Morelos.

Guadalajara. 21 de Mayo en Teatro Galerías.

Monterrey. 7 de julio en el Auditorio Pabellón M.

