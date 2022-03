Reacciones de los famosos ante la violencia que vive el futbol, un deporte que une a las familias

Varios famosos como Gael García Bernal, José María Yazpik, Werevertumorro, entre otros, han utilizado las redes sociales para compartir un mensaje y manifestar su preocupación por la violencia que se suscitó este sábado en el partido de Gallos Blancos contra Atlas, en el estadio La Corregidora.

“Misma mierda de siempre. Harán cómo que investigan, harán tiempo hasta diluirlo, y el castigo será mínimo. Ojalá me equivoque”, puntualizó el actor mexicano, José María Yazpik.

Mientras que el productor teatral, Juan Torres, señaló: “El camino jamás será la violencia! Bajo ninguna circunstancia. Urge reflexión y consciencia, introspección y solidaridad, también somos responsables sociales cada uno desde nuestra trinchera de la otredad! Qué haces para sumar al país? #AltoALaViolencia en México y en el mundo!”.

Werevertumorro también se sumó a las redes sociales para agregar, “es para darles otro punto, cero plan de mamador. Hace 2 meses fui a un juego de Champions y ahí la seguridad era nula. Un detector de metal de esos de mano y listo. La seguridad es importante pero la educación es MÁS importante. Estamos mal. Muy mal”.

Es la melancolía de esa alegría con la pelota en la niñez la que me hace sentir que me podrá dejar de gustar el fútbol profesional.

Y la otra tristeza, más profunda y desoladora, es la que está “acostumbrada-amaestrada” a la violencia que existe desde… ¿hace cuánto? — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) March 6, 2022

El vocalista de la agrupación Intocable, Ricardo Muñoz, también exige un alto a la violencia: “Lo he dicho mil veces en cualquier juego o deporte se gana o se pierdo o en este deporte se empata pero neta neta que pinche mugrero eso que paso en Querétaro. Y que no hagan nada… Basura de personas… Y en este caso todos perdieron… Empatía, solidaridad, NO MÁS VIOLENCIA!”.

