Tras el lanzamiento de la sesión número 49 del productor argentino Bizarrap, para la cual el invitado fue el rapero Residente, la polémica entre ambos nuevamente comenzó a surgir y esta vez fue debido a que en esta sesión, la cual duró ocho minutos con cuarenta segundos, el rapero le tiró al colombiano J Balvin.

Por otro lado, la sesión de Residente se dividió en tres partes y en la última parte, mencionó varias cosas acerca de J Balvin, entre las cuales, que sólo escribe música de Bob Esponja, lo llamó el Logan Paul del reguetón y además lo llamó racista.

Residente asegura que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny, después de que la sesión de Bizarrap saliera a la luz.

Asimismo, el conflicto comenzó en septiembre de 2021, y que J Balvin mencionó que los Grammy no nominaban a artistas del género del reguetón, a lo que Residente se molestó con este comentario. Varios meses después, Residente reveló que lanzaría una canción para el intérprete de ‘Mi Gente’ pero que este no lo permitiría. Para que tiempo después se estrenara la sesión número 49 de Bizarrap.

Residente asegura que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny

Después del lanzamiento de la BZRP Music Sessions #49 de Bizarrap junto a Residente, varios youtubers comenzaron a reaccionar ante el video y otros más tuvieron la oportunidad de entrevistarlo y tal fue el caso del canal MoluscoTV en donde Residente aseguró que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny.

“Yo fui al concierto de Benito (Bad Bunny) porque es mi hermano, él no me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio, yo me siento contento yendo y viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabr*n le tiene una envidia enorme”, agregó Residente en la entrevista.

Residente habla acerca de Bad Bunny

Añadiendo a lo anterior, en la misma entrevista, Residente compartió su admiración por Benito, mejor conocido como Bad Bunny “Benito está haciendo historia, por eso yo lo respeto, yo me alegro por el éxito que tiene, cuando empezó a hacer estadios dije ‘Qué cabr*n’, sus números van acorde con los de sus boletos, el lleva varios años haciendo historia y no va a llegar nadie más en mil años luz o en esta época”, agregó Residente.

'El Conejo Malo'. Residente asegura que J Balvin le tiene envidia a Bad Bunny, después de que la sesión de Bizarrap saliera a la luz.

