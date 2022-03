“Inés Gómez Mont es alcohólica y empezó a tomar desde los 11 años”, reveló su ex suegra Tita Bravo

“Inés Gómez Mont empezó a tomar desde los 11 años”, reveló su ex suegra Tita Bravo. / Foto: Instagram

La ex suegra de Inés Gómez Mont, Silvia Bravo, mejor conocida como Tita Bravo, nuevamente se encuentra envuelta en una polémica tras las declaraciones que hizo la semana pasada en las cuales mencionó que tanto la presentadora de televisión como Víctor Manuel Álvarez Puga se encontraban en la Ciudad de México y esto lo dio a conocer por medio de sus redes sociales. Cabe recalcar, que Tita Bravo es la mamá de Javier Díaz ex esposo de Inés y con quien tuvo cuatro hijos, entre ellos los trillizos.

"Inés Gómez Mont empezó a tomar desde los 11 años", reveló su ex suegra Tita Bravo

Por otro lado, en un nueva entrevista realizada con TVyNovelas, la cual fue publicada el pasado lunes 7 de marzo, Tita Bravo, ex suegra de Inés Gómez Mont reveló que la presentadora es alcohólica y comenzó a tomar desde los 11 años y que fue ella quien le confesó eso en una plática que tuvieron en Acapulco y espera que sus nietos no hereden eso. Además agregó que sus nietos no están con ella y que lo más probable es que estén con la mamá de Inés y que nunca los vieron con ella.

A Inés Gómez Mont le gustaba la santería

Añadiendo a lo anterior, agregó que a Inés Gómez Mont le gustaba practicar la santería y que en una ocasión fueron al mercado de San Jerónimo para encontrarse con una santera, además mencionó que se encuentra muy preocupada por la seguridad de los niños porque aunque aún son pequeños sí se dan cuenta de los que está pasando a su alrededor y más Inés quien tiene 13 años de edad. Por último, reveló que nunca se llevaron bien y que desde que fue la boda con su hijo, la presentadora de televisión se portó muy grosera con ella.

