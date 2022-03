8M: Sofía Niño de Rivera hace sarcasmo sobre el ‘atrevimiento’ de las mujeres

La standupera Sofía Niño de Rivera decidió utilizar sus redes sociales, en especial TikTok para enviar un mensaje por el Día Internacional de la Mujer lleno de sarcasmo que se derivó de una pregunta: ¿Cómo se atreven?, que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

“¿Cómo nos atrevemos las mujeres a exigir que no nos violen o que no nos maten? ¿Cómo nos atrevemos a pedir que haya igualdad de oportunidades, que nos paguen igual o que nos respeten? ¡Quéeeee... no, no! Pide un manicure, pide un sartén, no estés pidiendo pendejadas; pide un día en el spa pero que no te violen o maten... no, no no”, fue la primera parte de su clip.

Para luego aclarar: “¿Saben qué es lo peor? Que hay gente que piensa que ésto no es sarcasmo y que está de acuerdo, por eso marchamos hoy”.

Más de 220 mil me gusta obtuvo el mensaje y miles de comentarios, entre los que se leen: “Lo más triste que hay mujeres que si piensan así”, “No se debería pedir es algo que nunca debe pasar”, “Primer video tuyo que le doy like”.

Otros reacciones fueron: “entiendo tu sarcasmo pero la desigualdad salarial no existe de lo contrario solo contratarían a mujeres respeto para todos”, “Lo peor que ni de verdad o de sarcasmo decimos que también las mujeres están en contra de las mujeres y están involucradas y defienden todo”.

“Ya sabía que no sólo me hacías reír por graciosa, eres mucho más que eso, eres Sabia! Sabes cómo decirlo desde el alma” — @pilarflo

Con más de ocho años de carrera, en los que se ha presentado en escenarios de todo el mundo como el Gotham Comedy Club, en Nueva York, Sofía Niño de Rivera mantiene su estilo para hablar de temas que provocan el debate en redes sociales.

“Cómo nos atrevemos a pedir justicia social e igualdad económica para todas y todos?? ?￰゚ヤᆬ EL FEMINISMO ES PACIFICO”. — @fridavdelasota

“Que locas verdad? Cómo nos atrevemos a exigir maternidades cuidadas y sostenidas”. — @dafneokie

