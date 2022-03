Luis de Llano y la vez que respondió si era ‘El Carnal De Las Estrellas’

El locutor de radio y cineasta, Olallo Rubio, le preguntó abiertamente para su película ‘Gimme The Power’ del 2012, que cuenta parte de la historia de Molotov, a Luis de Llano sí él era o no ‘El Carnal De Las Estrellas’.

Ante la pregunta el reconocido productor casi que se inmutó, pero a los pocos segundos reaccionó respondiendo “Eso dicen, porque la frase ‘de Llano la supera’. Pero no quedó allí pues agregó algunas experiencias cuando recibía a candidatas a la hora de hacer casting.

“Pues mira yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo: te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas, pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida”, contó Luis de Llano.

Ante la respuesta Olallo Rubio insistió “¿El verdadero ‘Carnal De Las Estrellas’ es Raúl Velasco, Jacobo Zabludovsky, el Tigre Azcárraga o Luis de Llano?” y este respondió con una carcajada.

¿Qué dice la letra de ‘El Carnal De Las Estrellas’ de Molotov?

Desde hace pocas horas el éxito de Molotov del año 1998 presente en su álbum ‘MolotovMix’ ha cobrado vida tras el escándalo que surgió luego de que la cantante Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, acusara en pleno Día Internacional de la Mujer que el productor se aprovechó de ella cuando tenía apenas 14 años.

“Si topas a un tipo de nombre De llano

Que quiere bayonarte y echarte la mano

Que no quiera echartela atrás

No te dejes porque aún hay más

Que no quiera echartela atrás

No te dejes man, porque aún hay más.

Le importa un comino que sean caballeros

Le da a cualquier cosa que tenga agujeros

Mejor ya no digo, me muero del asco

Como cuando miro al señor Velasco

De sólo pensarlo mi cuero se enchina, me pone la piel como de una gallina

No quieres saberlo ni te lo imaginas lo que esta persona hace con tu vagina

Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas”.

Algunos de los fanáticos de la banda recordaron que la canción fue editada en un EP, después fue censurada en Televisa y solo salía el video en el canal de televisión por cable MTV.

Luis de Llano en conversación con Yordi Rosado

Recientemente durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado habló sobre la relación. En sus palabras admitió haberse enamorado profundamente de la intérprete en una pequeña historia que duró un semestre. En ella intervinieron muchos factores, incluyendo la oposición de la madre de Sasha.

“Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó. La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente”, dijo Luis.

