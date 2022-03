Paty Navidad reveló fuertes episodios que vivió en Televisa

En los últimos días se han dado a conocer múltiples episodios de acoso y abuso sexual en la industria artística mexicana. En el marco del Día de la Mujer, Sasha Sokol habló sobre la relación que sostuvo a los 14 años de edad con el productor musical y de televisión Luis de Llano Macedo quien para ese momento tenía 39 años de edad.

El terrible testimonio de la cantante mexicana motivó al reconocido cantante Mauricio Martínez a hablar públicamente del acoso sexual que sufrió a los 24 años por parte Antonio Berumen, quien fue mánager de “Magneto”, “Mercurio”, “Kairo” e incluso la cantante Fey.

En las últimas horas Paty Navidad rompió el silencio y reveló los distintos acosos que vivió durante su paso por Televisa que incluso la mandaron al hospital.

Durante una entrevista en “Chisme no like”, la actriz 48 años aseguró que fue víctima de acoso laboral en medio de las grabaciones de “Por ella soy Eva”. En la entrevista, Paty recordó las veces que su salud estuvo en juego luego que intentaran intoxicarla.

“Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles, algunos quizá más que otros. A mí sí me ha tocado, he sido una mujer acosada, no sexualmente, pero sí físicamente, psicológicamente y electrónicamente. Son temas muy complicados”, expresó.

El testimonio de Paty le erizó la piel a más de uno, sobre todo cuando reveló que durante los rodajes le llegaron a dar de tomar distintos ácidos que la mandaron al hospital.

“Sufrí ese bullying en telenovelas, donde sufrí envenenamientos, ya lo he dicho, pero ya lo perdoné... Yo trabajé mucho en eso porque para mí fue muy complicado, yo no lo creía cuando lo estaba viviendo. Yo decía: ‘Dios’”, agregó la también cantante.

Pese a los terribles episodios que vivió la actriz en la televisora de San Ángel no recibió el apoyo de sus compañeros, al contrario, casi todos le dejaron de hablar; lo que la hizo pensar que “todos participaron” en el envenenamiento.

“Había como de todo, yo no me dedico a esas cosas... pero era sabido que había cosas muy oscuras detrás de todo, y llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico y me dejó de hablar todo mundo en la telenovela”, agregó Navidad.

Con el lema “lo que no te mata, te fortalece”, la actriz mexicana expresó que no le guarda rencor a ninguna de las personas con las que trabajó.

Te puede interesar:

[ Mauricio Martínez denunció intento de abuso de Toño Berumen, exmánager de “Magneto” y “Mercurio” ]

[ Sasha Sokol: Estos son los artistas que pronunciaron su apoyo a la denuncia en contra de Luis de Llano ]