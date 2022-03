La reacción de Jennifer Lopez al tráiler de la nueva película de Ben Affleck con su ex

La relación de Ben Affleck y Jennifer Lopez ha sido una de las más comentadas desde que regresaron hace poco menos de un año. Pero ahora que están juntos, un fantasma de la vida del actor aparece puesto que él y su exnovia Ana de Armas aparecen muy cariñosos en el nuevo tráiler de la película que están estelarizando. Y J.Lo ya se pronunció al respecto.

Si bien “Beniffer” tuvo su momento a principios del milenio con una presunta boda en el horizonte, su romance no duró y estuvieron con otras personas hasta que volvieron a encontrarse en 2021. Este gran lapso de tiempo no solo llevó a Jennifer Lopez a casarse y tener hijos sino que el protagonista de Batman vs. Superman también hizo lo mismo, además de vincularse con varias chicas en el proceso.

Así reaccionó Jennifer Lopez al tráiler de la nueva película de Ben Affleck

Según detalló una fuente cercana a Jennifer Lopez al portal Hollywood Life, ella está lejos de sentirse ansiosa de ver el nuevo filme de su novio, en especial por las escenas que muestra el tráiler que varias personas han calificado como “candentes” e “incómodas”.

“Jen apoya plenamente a Ben y su carrera y lo ama más que nada, pero cuando se trata de su nueva película, no tiene prisa por verla”, reveló la fuente. “Es un poco extraño ver a tu novio ser sexy en una película con su ex”.

En general, sin embargo, la fuente cercana a Jennifer Lopez explicó que a pesar de no ser uno de sus proyectos favoritos no tiene mala voluntad hacia Ana, y solo está trabajando en la experiencia incómoda lo mejor que puede.

“Como es una película, es su trabajo”, dijo la fuente. “Jen no está celosa ni nada y no tiene malos sentimientos hacia Ana en absoluto, es solo una experiencia naturalmente extraña en la que Jen no se apresura por ir a ver”.

¿Qué muestra el tráiler de la nueva película de Ben Affleck?

Enfocada en la etapa antes de conocer a Jennifer Lopez, la película Deep Water muestra una relación bastante íntima entre Ben Affleck y Ana de Armas, lo cual no solo es entendible por sus grandes dotes como actores sino también porque para el momento de la filmación ambos seguían siendo pareja.

En el tráiler, el personaje de Affleck parece más que ansioso por ver a su esposa en pantalla llevar a cabo actividades extramatrimoniales a plena vista, a pesar de las amplias advertencias y un desfile de “banderas rojas”.

Pero las cosas finalmente se llevan un poco lejos, con sus asuntos psicosexuales acumulando un gran número de cuerpos y los dos protagonizando un gran confrontamiento, por lo que se espera que equivaldrá a un final inesperado como el de “Gone Girl”.

Pero lo que realmente tiene a Jennifer Lopez muy alejada del estreno de la película es la química innegable que se puede ver entre los protagonistas y las varias escenas subidas de tono que incluyen desnudos y besos apasionados, algo que evidentemente no está ansiosa por ver.

La montaña rusa de amor entre Ben Aflleck y Jennifer Lopez

Durante la cuarentena de 2020, Ben y Ana se vincularon románticamente por primera vez cuando fueron vistos de vacaciones juntos en La Habana, Cuba.

Pero en enero de 2021 las cosas se habían agriado para la pareja, y se separaron después de casi un año juntos, dejando a su paso una gira de prensa cancelada y un curioso recorte de cartón de la actriz desterrado en el contenedor de basura de Affleck. Pero ahora es 2022 y Ben tiene otra mujer en su vida.

Después de salir e incluso comprometerse a principios de la década de 2000, Ben reavivó su romance con J.Lo en 2021, con la cantante confirmando las cosas en julio con una foto de la pareja besándose. Desde entonces, la pareja ha vivido su momento de la mejor manera hasta la fecha.

