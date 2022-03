El último rey: ‘están desafiando las medidas, transmitiendo la ilegal bioserie’, dice abogado de los Fernández

La disputa legal entre la familia Fernández y Televisa Univisión se mantiene, a la par de la transmisión de la bioserie El último rey, el hijo del pueblo que va por su cuarto capítulo este jueves. Marco del Toro, abogado que lleva el caso de la mano de María Refugio Abarca, señaló en un nuevo comunicado que la piratería no está protegida por la libertad de expresión.

“Tres distintos jueces federales de amparo conceden suspensión a la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández (e.p.d.), para que sigan surtiendo efectos las medidas que impuso la autoridad federal (IMPI), ordenando no transmitir la ilegal bioserie y que éstas no pueden ser levantadas por dicho instituto; además tiene el efecto de velar para que no se sigan invadiendo los derechos de autor y marcarios de Vicente Fernández, evitando competencia desleal con motivo de la ilegal bioserie supuestamente sobre la vida de Vicente Fernández en la que se violan esos derechos”.

También, el documento puntualizó que “Televisa (diversas empresas de dicho grupo), está desafiando medidas consumadas de autoridades federales que le fueron notificadas, transmitiendo la ilegal bioserie”.

Nuevo posicionamiento

Por cuanto a la suspensión que dice Televisa le fue otorgada por la señora jueza Celina Angélica Quintero Rico, en el juicio de amparo 429/2022, el día de mañana se dará un posicionamiento.

“Por ahora debe decirse que esa suspensión provisional se condicionó por la juzgadora a que las medidas dictadas por el IMPI, no estuvieran consumadas, y SÍ LO ESTÁN. Las medidas se consumaron en el instante mismo en que fueron notificadas por los visitadores del IMPI el a11 de marzo a TELEVISA S.A.B, TELEVISA S.R.L. DE C.V. y EDITORIAL TELEVISA S.A. DE C.V. y el día 14 notificadas a TELEVIMEX S.A. DE C.V.

Además, la señora juez dejó en claro que los antecedentes que le fueron proporcionados por esas empresas en su demanda de amparo no deben contener omisiones o falsedades”, añadió el comunicado.

Por último, se especificó que “con estas resoluciones se sigue actuando en defensa de derechos de la familia Fernández por lo que ve a los registros de marcas, reservas de nombres artísticos de uso exclusivo e imagen de Don Vicente Fernández, tutelados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.