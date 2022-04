Daniel Bisogno se casa, el conductor le dio anillo de compromiso a su novio

¡Daniel Bisogno dejará la soltería!. El conductor de Ventaneando se comprometió con su joven novio, Jesús Castillo.

La noticia fue revelada a Tv Notas por un amigo cercano de Bisogno, quien explicó que el “Muñe” le dio el anillo a su novio, además detalló que la boda se realizará en la playa.

Según explicó la fuente a la publicación, Bisogno entregó lel anillo a su enamorado un día después del 14 de febrero, el plan era dárselo el Día de los enamorados, pero por inconvenientes de la paquetería la joya no llegó.

“Ambos están más que felices. Días después de San Valentín, Daniel sorprendió a Jesús con el anillo de compromiso; El plan de Daniel era dárselo el 14, pero la joya tardó en llegar y por eso se la dio días después. En agosto del año pasado, en Chiapas se unieron mediante un ritual, pero ahora sí ya viene la boda por lo civil con todas las de la ley; Daniel está muy feliz al lado de Jesús; pese a que de inicio, nadie apostaba por su relación, ya cumplieron dos años de noviazgo y ahí van paso a paso, ya llevan diez meses viviendo juntos y todo va viento en popa”, se puede leer en la revista.

También se dijo que Jesús ya convivé con la familia de Daniel y que “salen como cualquier pareja”.

El proceso de Daniel Bisogno

El también actor se separó de su esposa en 2019. Según la fuente en ese momento, “Daniel era muy agresivo y gracias a las terapias, descubrió que esa agresividad era un reflejo de lo que estaba escondiendo: no aceptarse tal como es. Su familia también las tomó”.

Que Jesús fuera aceptado por la familia, tampoco fue fácil. “No querían convivir con el novio, y es obvio, todo lleva un proceso. Sus padres han tomado terapias para poder aceptarlo, y gracias a ellas, hoy en día ya conviven con Jesús; lo aceptaron porque ven a su hijo feliz, siendo la persona que siempre quiso ser; con la única que no ha convivido es con la hija de Daniel, ya que la madre de esta le pidió que se mesurara en cuanto a su convivencia con ella. Cristina no se mete en la vida de Daniel, pero sí le pide que a la niña no la meta en este rollo”, aseguró la persona que habló con la publicación.

Ya viven juntos

En el artículo de TvNotas también se explica queya viven juntos. “Jesús se mudó a la casa de Daniel, en El Pedregal, y ahí llevan su vida en pareja de lo más feliz; algunos siguen pensando que Jesús solo está con Daniel por dinero, pero nosotros vemos que sí lo ama y cuida bastante; incluso, en redes, mucha gente critica a Jesús por tener 26 años y andar con un señor de 48, pero ellos se aman y la edad no es ningún impedimento.”

“Daniel le compra muchas cosas y le ha pagado varios viajes, así como parte de su carrera, pero Jesús es muy amoroso con él y estoy seguro de que ahora que empiece a ejercer de su carrera, ambos aportarán para la casa”, agregó.

Y finalizó, “nos han dicho que quieren una boda en playa, rodeados de toda la gente que los quiere, e incluso han hablado hasta de adoptar un niño para formar su propia familia homoparental”.

¿Cómo es al anillo?

Se dice que la pieza es de oro blanco de 18 kilates, de marca Tiffany.