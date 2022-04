Fernanda Castillo reveló cómo lidió con las adicciones de Rafael Amaya

Fernanda Castillo estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado, donde habló de los retos de su carrera, así como de su participación en El señor de los cielos.

La carrera de Castillo sin duda se vio marcada por su participación en la telenovela protagonizada por Rafael Amaya, al interpretar a Mónica Robles.

Enedina Arellano Félix era Mónica Robles, protagonizada por Fernanda Castillo Foto: Telemundo. Imagen Por:

Ahí hizo amistad con Amaya, quien se vio envuelto en un problema de adicciones.

“Yo a Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque yo pude ver cómo la carga de trabajo y como que todo lo que había alrededor del personaje siento que lo fue afectando y yo lo he querido siempre mucho”, dijo la actriz.

Además relató que hubo un cambio importante entre el ‘Rafa’ que comenzó a grabar la serie en el 2013 y el ‘Rafa’ que continuó grabando la ficción unos años después.

“Cuando El señor de los cielos empezó Rafa era el primero que llegaba ahí, se sabía sus textos y que estaba a full y siento que el problema que tuvo se lo fue comiendo y que yo no encontraba de repente ya en sus ojos como al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años”, dijo.

También describió que se hicieron una gran amistad, “fueron cinco años pegada a Rafa y era mi amigo”, y agregó, “los dos veníamos de Hermosillo entonces teníamos como muchas cosas en común y yo sé que él me quiere mucho también, entonces me dolió ver que mi amigo no estaba bien”.

Fernanda Castillo y la importancia de Mónica Robles

Castillo reveló que todo cambió cuando a sus manos llegó el guion para hacer el casting de Mónica Robles.

“Yo preparé es casting y me acuerdo que dije ‘esta es la mía, este es el tren este pasa y tal vez no vuelva a tener una oportunidad como esta’ (¡huy que fuerte!), y llegué al casting y me puse ahí y me acuerdo que en algún momento el personaje sacaba el arma y yo pensé que sacaba el arma en el texto, y yo saqué el arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras y veía como hacían así y claro no era la de proms que ellos tenían ahí, era otra que yo traía…y me quedé yo creo que yo sabía que me había quedado” contó.

Asimismo detlló que tuvo mucho qué ver con la creación de personaje pues ella personalizó cada detalle como el anillo usó el personaje.

“Yo le mandé hacer el anillo que era un garra y yo decía que tenía que ir en el dedo conde va el anillo de compromiso por que su compromiso para ella era con el negocio y con este hombre con quien no se va a poder comprometer nunca por que es casado…y empecé a construir un personaje como a mi se me antojaba que fueran las protagonistas…”.

Y agregó, “yo cree a la mujer que a mi me hubiera gustado ser y después cuando la ví ahí plantada y vi que muchas mujeres se inspiraron por ella empecé a decir: ‘ah pues si yo puedo crear esto, también puedo serlo’, entonces creo que me abrí una puerta a mí misma como para entender: ‘claro que puedes ser la protagonista, ¿quién chingados dijo que no tienes la cara para eso?’”.