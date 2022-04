¿Quién es Aurora Cárdenas?, señalada como la nueva novia de Christian Nodal

La situación romántica de Christian Nodal, tras su ruptura con Belinda, sigue siendo un misterio. Sin embargo en los últimos días se le ha vinculado con algunas mujeres, aunque él no ha confirmado ninguna relación.

Christian Nodal Instagram @nodalistasgdl

El programa Chisme No Like, a través de sus redes sociales, compartió una fotografía de Nodal en compañía de una guapa mujer, llamada Aurora Cárdenas.

También te puede interesar:

Christian Nodal prepara tema con Ozuna tras polémica de Ovi por violencia doméstica

Revelan nuevos motivos por los cuales Christian Nodal y Belinda terminaron

Christian Nodal, conoce su pasado amoroso

Según el Instagram de dicho show de espectáculos la imagen se filtró en redes sociales, además se informa que Aurora es asesora de inversiones inmobiliarias.

¿Quién es la nueva conquista de Christian Nodal?

Aurora Cárdenas cuenta con casi 95 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica fotografías que resaltan su belleza.

La llamada “nueva de conquista” de Nodal, es empresaria y ha sido portada del suplemento Gente bien, de el diario El Informador de Jalisco, en diciembre del año pasado.

En dicha entrevista fue cuestioanda sobre cuál ha sido su mayor logro como mujer, a lo que respondió, “no quedarme con las ganas de absolutamente nada. He viajado por el mundo, me he puesto retos que mucha gente me decía que sería difícil y lo he logrado. Creo que de eso se trata todo, no quedarnos con ganas de absolutamente nada y eso es un logro”.

Sobre Aurora Cárdenas

Es CEO de I Did It For You, tiene 10 años de experiencia en ventas y relaciones públicas a nivel nacional y el mundo, Además ha trabajado con empresas mundialmente reconocidas en el ámbito turístico y de bienes raíces.

Además, cuenta con certificaciones Máster en ventas globales así como diplomados especializados en bienes raíces y estrategias, reconocimientos por grandes empresas por ser Top Seller durante años consecutivos.

Mientras que se define como “fuerte, valiente, muy apasionada en todo lo que hago, pero sobre todo muy capaz de lograr todo lo que yo quiero”.