Novia y exnovia de José Eduardo Derbez se hecen en el mismo tatuaje

El fin de semana José Eduardo Derbez celebró su cumpleaños número 30, el actor hizo una fiesta en un restaurante ubicado al norte de la Ciudad de México.

Antes del festejo, el actor hizo una reflexión en sus redes sociales, donde escribió:

“Eres joven solo una vez, pero inmaduro para siempre. No hay instrucciones para cumplir 30. Haz una lista de todo lo que no te gusta de ti y luego tírala, eres el que eres, y después de todo no es tan malo como te imaginas. Un domingo de cruda tira el equipaje de sobra, el viaje es largo, cargar no te deja mirar hacia adelante y además jode la espalda. No sigas modas, en 10 años vas a morir de vergüenza de haberte puesto eso de todas maneras. Besa a tantos como puedas, deja que te rompan el corazón, enamórate, date en la madre y vuelve a levantarte, quizás hay un amor verdadero, quizás no, pero mientras lo encuentras, lo bailado ni quién te lo quite. Equivócate, cambia, intenta, falla, reinvéntate manda todo al carajo y comienza de nuevo cada que sea necesario. Olvida y deja ir, entre más grande eres más difícil es hacer amigos de verdad. Felices 30 viejo. Bienvenido al resto de tu vida”.

Regresando a la fiesta, José Eduardo estuvo acompañado de amigos y familiares, entre los que se encontraban la modelo Paola Dalay, novia de el hijo de Eugenio Derbez. Pero también estuvo Bárbara Escalante, exparareja del actor.

José Eduardo Derbez Instagram @jose_eduardo92

José Eduardo Derbez. ¿existe rivalidad entre Paola Dalay y Bárbara Escalante?

Bárbara Escalante es la exnovia de Derbez, mientras que Paola Dalay es su pareja actual; y hace algunos meses se había habaldo de una supuestas rivalidad entre las modelos.

Sin embago, ellas dejaron claro que no existe ninguna rivalidad, situación que se vio demostrado en la fiesta de José Eduardo Derbez. donde Paola y Bárbara se tatuaron el mismo diseño, como símbolo de su buena relación.

¿Qué se tatuaron?, las modelos eligieron un coarzón como símbolo de su amistad.