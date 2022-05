Alejandro Speitzer se enfrenta a la prensa para aclarar los rumores sobre su nuevo romance

El actor Alejandro Speitzer está considerado como uno de los hombres más guapos de la industria del entretenimiento, pero también por sus relaciones amorosas con algunas famosas. Hay que recordar, que vivió un noviazgo con Ester Expósito tras hacer la miniserie española Alguien tiene que morir, que solo duró pocos meses.

El mexicano está de nueva cuenta en la mira, al darse a conocer sobre su nueva conquista, la modelo venezolana Shannon de Lima, ex pareja de Marc Anthony.

“Está muy bien, entiendo el interés de la gente. Estoy contento, disfrutando esta etapa de mi vida y eso es lo que te puedo contar. No les platico nada personal, pero en ese sentido todo muy bien”, comentó ante las cámaras del programa El gordo y la flaca durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Tras algunos meses de especulación sobre el supuesto romance entre Alejandro Speitzer y Shannon de Lima, el actor decidió dar algunos “detalles” sobre los rumores que circulan.

“¿Qué te digo? Todo muy bien, estoy disfrutando esta etapa de mi vida y creo que cuando uno quiere algo hay que saber cuidarlo y para mí cuidar mi vida personal es no dando más información de la necesario porque creo que eso es algo muy personal”, agregó durante la breve entrevista.

Alejandro Speitzer: entre el bien, el mal y la polémica

El protagonista de Oscuro deseo dejó en claro que no le gusta hablar de su vida privada y de manera respetuosa respondió a los cuestionamientos, pero sin afirmar o negar sobre su nueva relación.

Shannon De Lima y sus romances

La ex esposa de Marc Anthony y ex novia de Saúl Canelo Álvarez, dijo que ya aprendió a no hacer caso a los ataques en las redes sociales, o a las críticas negativas sobre su vida.

“Que me puedo preocupar Hay muchas cuentas falsas o creadas, y a mi me puede doler si me escribe o me dice algo en privado mi prima o mi familia, pero de gente que no conozco, que no me conoce, ya no les pongo atención. Siempre te van a criticar, pero nada me afecta. Las personas que están a mi alrededor saben quien soy, pero a veces leo cosas que digo: ‘Dios mío, ¿de verdad?’, pero me río porque realmente no me conocen y hay que manejarlo de esa manera”, señaló en una entrevista pasada con Publimetro.

