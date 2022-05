Camila Fernández arropada por Doña Cuquita en su regreso a los escenarios

Camila Fernández experimenta varios cambios -a nivel personal y profesional- desde que se decidió a incursionar de manera profesional en la música en 2015. La pandemia, la maternidad y la muerte de su abuelo Vicente Fernández marcaron sus emociones de lo que será su nuevo título que llevará el nombre Vulnerable y que saldrá en julio.

La cantante tapatía regresó a los escenarios, pero está vez para presentar por primera vez un concierto con sus temas, al ser invitada al abrir el concierto de Kurt en Guadalajara.

“Es un día especial, súper feliz de regresar con todos los ánimos ya siendo mamá con mi criatura aquí, con mi mamá y con mi Cuquis, es una bendición que mis dos abuelas maternas van a acompañarme esta noche (sábado). Estoy feliz que estén conmigo con la mejor vibra, la verdad no esperaba menos”·, señaló Camila en entrevista dentro del camerino del Teatro Galerías.

Camila Fernández arropada por Doña Cuquita tras su regreso a los escenarios

Acompañada de su mamá América Guinart, su esposo y su pequeña Cayetana, la cantautora compartió que vive un buen momento.

“Ahora estoy ya como esposa, ya siendo señora casada... ¡Ya de todo! Me siento muy completa y mejor no podía estar, porque también me tocaba estar muy sola y me entraban más los nervios; ahorita me siento más completa y segura”, añadió.

Camila Fernández tiene una relación musical con Kurt a quien admira y agradeció que la haya invitado para ser parte de este momento especial, “a Kurt lo amo con todo mi ser, porque empezamos a cantar al mismo tiempo en 2015, es como mi hermano. Es la primera vez que voy a cantar mis canciones y estoy muy emocionada, es algo que siempre quise hacer”.

La intérprete y multinstrumentista cantó Mezcla, Te acostumbraste, Mañana y Mío; además de Verdades que matan, dedicada a sus padres.

Kurt en Guadalajara. El cantante se presentó en el Teatro Galerías.

Camila Fernández regresó a los escenarios. La cantante abrió el concierto de Kurt en Guadalajara.

Camila Fernández regresó a los escenarios. La cantante abrió el concierto de Kurt en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Camila Fernández regresó a los escenarios. La cantante abrió el concierto de Kurt en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Por ahora, Camila reveló que vienen muchas sorpresas como el nuevo disco y más presentaciones en vivo., con lo moderno y urbano. Va a tener más de este estilo como mariachi y urbano, de hecho habrá dos:

“Durante estos años en que estuve haciendo el álbum, al idea es reflejar también la tradición de mis raíces con este nuevo álbum que se llama Vulnerable, con lo moderno y urbano. Va a tener más de este etilo como mariachi y urbano, de hecho habrá dos: Mezcal y Mañana también de todo del primer material, va a estar interesante. Les tenemos muchas sorpresas que no me dejan decirlo para este año, este mes, vienen mas presentaciones Vamos a sacar el álbum sencillo por sencillo”, dijo.

“La verdad, con todo lo de mi abuelo no quise mover ni un dedo, porque si me dio una depresión fea, no me animaba y todo se sentía muy diferente pero ahorita ya siento que me guía mucho”. — Camila Fernández

Camila Fernández recibe señales de su abuelo Vicente Fernández

La hija de Alejandro Fernández compartió que su abuelo sigue muy presente en su vida, con momentos especiales que le han sucedido en su día a día.

“De hecho el lugar donde ensayaba había una banquita que decía: ‘12 de diciembre’ (fecha en que murió), siento que esta ahí conmigo, son señales. Me han tocado varias cosas así, que siempre digo que esta cerca de mí”.

Doña Cuquita decidió cancelar un viaje a Las Vegas para acompañar a su nieta en el concierto; incluso, regaló a su bisnieta un vestido, de una marca de alta costura.

“Mi Cuquis le compró el outfit de hoy, es una bendición que mis dos abuelas me acompañen; estamos las cuatro generaciones”, finalizó.

