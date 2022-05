Alex Quiroz, el comediante que busca graduarse con su show en el Nuevo Teatro Libanés

Alex Quiroz presentará su especial de stand up “Odiar está bien” en el Nuevo Teatro Libanés el próximo 19 de mayo, donde busca graduarse como comediante ante un público que está expectante sobre qué ocurrirá ese día.

El también actor está muy emocionado por este show, ya que será el primero en su carrera en grabarse para poder publicarlo en un especial de stand up, lo que él considera como “una graduación”.

Ante el auge de comediantes en el país, Alex busca innovar con su comedia en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, dejando atrás el aprendizaje que dejó la pandemia de Covid-19.

Aquí te dejamos la entrevista:

Standupero, actor, influencer, ¿cómo definimos a Alex Quiroz?

-Yo creo que como comediante. Standupero está bien, pero lo que hago es comedia en cualquier formato.

¿Cómo te ha ido este 2022 después de la pandemia?

-De por sí la pandemia para nosotros fue muy difícil, de un día para otro nos cortaron todo el trabajo. Yo hacía teatro y stand up, y de un día para el otro me cancelaron el trabajo que tenía durante todo el año. La verdad es que no me puedo quejar porque justo 2020-2021 fueron bastantes buenos por el encierro, porque la gente estuvo más pendiente de las redes sociales y eso hizo que creciera nuestro contenido y seguidores.

Ahorita estoy muy emocionado por lo del especial que es un paso grande para cualquier comediante.

El próximo 19 de mayo estarás presentando tu show en el Teatro Libanés, más allá de lo que ya sabemos, ¿cómo se siente Alex Quiroz sabiendo que presentará un show de stand up en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México?

-Sí está bonito. Para empezar, es la primera vez que presentan un show de stand up ahí, ya casi está lleno, así que es un orgullo grande. Ahorita estoy nervioso por lo que pueda pasar porque este va a ser mi primer especial; yo lo veo como mi carta de presentación oficial, la gente ya conoce mi trabajo, sabe que hago stand up, pero la grabación de mi especial siento que ya es mi graduación.

Un especial consagra a un comediante pero, ¿qué habrá después para Alex?

-Seguir chingándole. Platicando con unos amigos, mencionaba que es una maldición que tenemos los comediantes… No es cómo los músicos, que sacan un disco y pueren tourerear durante años con ese disco, con esas canciones. Los comediantes necesitamos crear chistes todo el tiempo.

Lo que sigue es volver a empezar de cero. Cuando presentas un show en internet -en ese caso- ya no puedes presentarlo en otro show porque ya nadie pagaría por el. Ya está en internet. Lo que sigue es escribir nuevo material y seguir haciendo mucho teatro.

¿Qué le dirías a toda esa gente que aún no se ha animado a ir a tu show de stand up?

-¿Qué le diría a toda esa gente que aún no se ha animado a ir ami show de stand up? Pues, que tontos, la verdad (ríe) Creo yo que está chido que le den una oportunidad a este tipo de show de comedia. Sobre todo, si necesitan pasar un buen rato, hoy que sólo vemos quejas de todo en redes sociales, yo sí quiero garantizar que salen de mi show bastante desestrezados. Sí van a mi show, nos vamos a reír de muchas cosas que seguramente no deberíamos de reírnos.

¿Qué le dirías a todos aquellos que quieren vivir el sueño y qué lo están intentando a partir de la comedia?

-Sean muy pacientes porque es una chinga. Mucha gente cree que el stand up es dinero rápido y no es así, es todo lo contrario. Platicaba con un amigo sobre cuánto se había tardado en ganar su primer sueldo como comediante. Yo me tardé año y medio y fueron $200 en un show.

También que hay que ser autocrítico, que no todo lo que escribes siempre es bueno. A muchos comediantes les hace falta esa autocrítica. Muchas veces le echan la culpa a la gente y no a lo que escriben.

