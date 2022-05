My Chemical Romance regresa con The Foundations of Decay, su nueva canción después de 8 años

Gerard Way. Gerard Way vocalista de My Chemical Romance en 2007. / Foto: Paul McConnell/Getty Images. (Paul McConnell/Getty Images)

Sin duda este 2022 ha sido un año de muchos regresos y reuniones en la industria de la música y es que después de 8 años la banda “My Chemical Romance” regresa con un nuevo sencillo. Se trata de una canción llamada “The Foundations of Decay “ que tiene una duración de 6 minutos y en el video musical no se puede apreciar mucho visualmente. No obstante, con este sencillo demuestra que después de tanto años la agrupación no ha perdido su estilo tan peculiar.

De esta manera, el vocalista de la agrupación Gerard Way, el bajista Mikey Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Lero, decidieron regresar para complacer a sus fanáticos. Cabe mencionar que desde 2016 la banda había dado posibles pistas a sus seguidores de que grabarían nueva música. Y es que por medio de un video que “My Chemical Romance” subió a Twitter a través de su cuenta oficial dio a entender que tenían preparada una sorpresa para el 23 de septiembre de aquel año.

Los emos regresarán con My Chemical Romance

En la misma línea, esta sorpresa se trataba de un nuevo disco llamado “The Black Parade/Living with Ghosts”. Este material fue una compilación de su álbum “The Black Parade”, solamente que contenía demos de canciones que nunca sacaron. Y aunque la agrupación no grabó nueva música en ocho años desde que lanzaron en 2014 su disco “May Death Never Stop You”, en 2019 anunciaron que harían una gira musical.

My Chemical Romance. My Chemical Romance en 2011. / Foto: Getty Images. (Kevin Winter/Getty Images)

Por último, “Teenagers”, “Welcome to the Black Parade”, “Helena”, “I Don’t Love You”, son algunos de los éxitos más grandes de “My Chemical Romance”. Aunque la banda tenía la intención de salir de tour en 2019, debido a la pandemia no lo pudo concretar. No obstante, este año la agrupación volverá con todo ya que este 16 de mayo comienza su gira musical.

