Se dio cuenta: Magaly Chávez termina con Alfredo Adame por sus falsas promesas

Alfredo Adame ha realizado distintos escándalos públicos en los últimos año. De manera constante, el actor está en medio de algún conflicto, ya sea con respeto a Carlos Trejo o con alguna familia mexicana.

En esta ocasión, el experto en artes marciales mixtas, comenzó a viralizase nuevamente por los comentarios referidos hacia su pareja Magaly Chávez.

“Tú me habías prometido algo”, expresó Magaly mediante un reality show de Azteca Uno.

Después de un conflicto entre la pareja, por cómo se expresa el ex conductor de Hoy. Magaly mencionó: “Uno lo quiere ayudar, pero no se deja. Ni modo. Yo ya no haré nada”.

La influencer no contuvo las lágrimas y comenzó a llorar en el programa que se emite de manera nacional. Mismo lugar donde afirmó que Alfredo: “Se quedó sin novia”.

“Si no quiere a una mujer que lo ayude a superarse día con día, porque nunca es tarde. Yo lo dejo”, expresó la influencer.

