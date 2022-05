Silvia Pinal responde quienes la critican por seguir actuando en el teatro

La primera actriz Silvia Pinal regresó al teatro a sus 90 años y lo hizo con la obra “Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!”. No obstante la artista no pudo estar presente en la segunda función de la puesta escena debido a que se sintió mal. De acuerdo con los médicos de Pinal tuvo una baja de presión y por ello le recomendaron descansar. Después de esto los internautas han criticado a los productores de la obra y a los hijos de la actriz por dejarla trabajar a su edad.

Te puede interesar: Silvia Pinal regresa al teatro pero critican a su familia por “explotarla” en su estado

Ante ello, Doña Silvia respondió en redes sociales que “le gusta estar en el teatro porque hace mucho que no trabajaba en un escenario”. Fue la usuaria de Instagram Vicky López quien subió un cómico video de Doña Silvia Pinal en el cual abucheó a las personas “que no quieren que ella esté en la obra de teatro”. “A todos los que quieren que yo no esté en el teatro...”, comentó Pinal en el video en el cual se escuchan risas de fondo.

La empresaria, productora y actriz Silvia Pinal seguirá trabajando

De la misma manera, la artista fue cuestionada acerca de su participación en “Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!” y ente esto respondió, “Me encanta, sí me gusta mucho pero la abuelita va a ser Caperucita”. Entre broma y broma Doña Silvia dejó en claro que ella está en la obra por voluntad propia y no porque sus hijos la obliguen a trabajar.

Silvia Pinal. Silvia Pinal. / Foto: JDS.

Finalmente, se espera que en los días siguientes se anuncie si es que Pinal seguirá en reposo en su casa o ya podrá estar presente en las próximas funciones de la puesta en escena que ha sido muy criticada. Cabe precisar que la artista de 90 años de edad se observa más tranquila y contenta que en los días anteriores.

Lo más leído en Publimetro