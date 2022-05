Yuri condena el aborto sin importarle las críticas

La cantante Yuri causó revuelo en las redes sociales debido a que dio a conocer su punto de vista acerca del aborto. Fue en una entrevista con el periodista Jorge Ramos en su programa “Algo Personal”, que la artista dijo, “Claro que tenemos el derecho pero de matar una vida no estoy de acuerdo porque estás matando es un asesinato”.

De la misma manera, la intérprete de “Maldita Primavera” apuntó, “Ese es mi punto de vista, soy cristiana y a lo mejor mucha gente me va a tirar en las redes, me vale”. Este programa que se transmite por la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión llamado VIX y estas declaraciones las compartió la cuenta oficial de Instagram del medio. “Sí por supuesto que las mujeres tenemos derecho y nadie puede gobernarnos. Las mujeres no nos debemos de dejar que nos pisoteen”, añadió la cantante.

La artista Yuri expresó libremente su postura acerca del aborto

Asimismo, Yuri mencionó que en su punto de vista ella “no podría matar un hijo porque estaría matando a un ser humano y no tengo ese derecho”. En otro video, Yuri le confesó al periodista que cuando ella tenía 30 años pensó en suicidarse. “Cuando llego a mi casa después de grabar la telenovela Volver a Empezar tengo un encuentro con Jesús a través de la muerte porque sí me quise suicidar porque me sentía sola y tenía depresión”, platicó Yuri.

Yuri. Yuri. / Foto: Instagram.

Finalmente, la cantante y actriz comentó que “en ese momento de su vida tomaba muchas pastillas para adelgazar, para dormir pero no drogas”. Además dijo que es muy importante que las personas con depresión no se queden calladas y que compartan su sentir para evitar una tragedia.

