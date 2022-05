Obi-Wan Kenobi es una serie que profundiza acerca de la vida del icónico maestro Jedi

Ewan McGregor asumió una gran responsabilidad cuando fue elegido para interpretar el papel de “Obi-Wan Kenobi” en la saga de “Star Wars”. Y es que antes de que él le diera vida este legendario maestro Jedi, el actor Alec Guinness fue el primero en interpretar a “Obi-Wan Kenobi” en “Star Wars: Episode IV - A New Hope” en el año de 1977. “Star Wars: Episode I - The Phantom Menace” de 1999 es la cinta en la cual Ewan McGregor demostró que era un gran “Obi-Wan Kenobi”.

A pocos días del estreno de la serie de Disney Plus dedicada en honor a este icónico personaje, en conferencia de prensa virtual en la cual Publimetro estuvo presente, Ewan McGregor dijo, “Fue un proceso muy largo y lento el volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi. Esto fue algo que las personas pidieron mucho ya que desde hace años las dos cosas que más me han preguntado al final de cada entrevista es si habrá secuela de Trainspotting y si volvería a darle vida Obi-Wan Kenobi de nuevo”.

Acerca de la trama de esta esperada serie, ”Obi-Wan Kenobi” está situada 10 años después de “Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith”, cinta en la cual “Obi-Wan” ve cómo su aprendiz y amigo “Anakin Skywalker” interpretado por Hayden Christensen” se pasa al lado oscuro”. “Con el paso del tiempo me di cuenta del impacto que tuvieron las secuelas de Star Wars en la gente y un día los directivos de Disney me invitaron a reunirme con ellos porque veían de forma frecuente que en mis redes sociales me la pasaba diciendo que me gustaría volver a actuar como Obi-Wan Kenobi”, contó Ewan.

Ewan McGregor regresa después de 17 años para darle vida a “Obi-Wan Kenobi”

Deborah Chow es la directora de esta serie y Chow también trabajó anteriormente en “The Mandalorian”, una serie que es parte del universo de “Star Wars”. En la conferencia la además productora ejecutiva apuntó, “Algo que me emocionó mucho de hacer esta serie fue el hecho de poder profundizar para conocer más acerca de este personaje”.

“Por diez años Obi-Wan estuvo escondido y no se ha podido comunicar con nadie y ha estado viviendo una vida muy solitaria y no ha podido usar la Fuerza”, platicó Ewan McGregor de lo que se podrá ver en la serie de Disney. Asimismo, el actor agregó que “la única responsabilidad de Obi-Wan en ese momento que se sitúa la serie es el cuidar de Luke Skywalker quien será encargado con sus tíos”.

Cabe decir que Ewan mencionó, “Fue muy interesante estar más cerca en edad a Alec Guinness y más porque el Obi-Wan que representó Alec es un personaje solitario que vive en el desierto y de cierta forma el que veremos en esta serie es igual”. Por su parte, la actriz Moses Ingram, quien será “Reva” en “Obi-Wan Kenobi” compartió su sentir acerca de integrarse al universo de “Star Wars” con este personaje. “Reva es muy inteligente y siempre está a la defensiva y se adelanta a los movimientos de todos. Es la subordinada de Darth Vader y va a hacer todo lo que sea posible para cumplir sus órdenes”, dijo Moses.

Finalmente, una muy grata sorpresa que se llevarán los fanáticos de “Star Wars” será la participación de Hayden Christensen como “Darth Vader” y de esto la directora, Deborah comentó, “Cuando estábamos desarrollando el papel buscamos las relaciones que eran importantes en la vida de Obi-Wan y obviamente la que tuvo con Darth Vader es muy poderosa y tiene mucho peso en la historia del personaje”.

