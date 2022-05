Top Gun: Maverick es la obra maestra con la que Tom Cruise se despide de su querido personaje Maverick

“Pete Mitchell”, mejor conocido como “Maverick” ha sido uno de los papeles más memorables e importantes de la carrera del actor y productor Tom Cruise. Después de 36 años de que se estrenara “Top Gun: pasión y gloria”, Cruise vuelve a interpretar al honorable “Maverick” que vive atormentado por los eventos del pasado. “Top Gun: Maverick” es el nombre de la secuela que se encargará de darle un cierre a la historia que inició en 1986.

Te puede interesar: “Top Gun Maverick”: tráiler de la nueva película de Tom Cruise

Tom Cruise. Tom Cruise. / Foto: Instagram.

En esta cinta “Maverick” sigue siendo un rebelde que desafía las alturas y a los aviones militares pues sigue demostrando que “aún tiene lo que se necesita para ser un buen piloto”. No obstante, “Pete” ya debería ser un general por la experiencia que lo antecede, pero no ha podido dejar el pasado atrás. No hasta que “Cyclone” (Jon Hamm) lo manda a llamar para que se encargue de entrenar al nuevo equipo de la base militar “Top Gun”. En entrevista con Publimetro, Jon Hamm compartió, “Es un honor y un placer tremendo el ser parte de esta película y más porque recuerdo que cuando yo tenía 15 años amé la primera película y me acuerdo de cuánto admiraba a Tom y de lo increíble que me pareció esta primera parte”.

Hamm interpreta a un alto mando en “Top Gun: Maverick” y el actor habló de su papel en la cinta, “En el libreto se puede leer como un papel difícil pero una vez que estás en el set con alguien como Tom Cruise y todo el equipo detrás se vuelve algo muy fácil”. “Tom es increíblemente generoso y cercano, es un líder y guía a los demás con su ejemplo y es muy entusiasta cuando se trata de realizar películas y en especial con esta cinta que significa tanto para su carrera”, contó Jon de su experiencia de trabajar con Cruise.

Jon Hamm. Jon Hamm. / Foto: Instagram.

“Fue una experiencia muy divertida el hecho de estar en una escena con Tom Cruise porque si hubiera podido salir de mi cuerpo y verme a mí mismo sería algo como decirme a mí mismo: oye estás en una escena con Tom Cruise, qué tan emocionante es eso”, confesó Jon Hamm. Relacionado con su opinión acerca del cierre de la historia de “Maverick”, Hamm consideró que “esta cinta hace mucha referencia a la primera pero también se puede notar cómo es que Pete maduró y no necesariamente es el final”.

Puedes revisar: Promociones en vinos y licores en este Hot Sale

En “Top Gun: Maverick” Tom Cruise se encargó de darle un honorable final a “Maverick”

Relacionado con los mejores pilotos de Estados Unidos que se encuentran en “Top Gun” y entre ellos está “Bradley Bradshaw”, conocido como ”Rooster”, quien es hijo del mejor amigo de “Maverick” a quien todos llamaban “Goose”. Acerca de este importante personaje el actor Miles Teller, quien interpreta a “Rooster” dijo a Publimetro, “Amo el hecho de que haya tanta historia entre Maverick y Rooster y el saber que tienen varios asuntos que deben solucionar”.

Miles Teller. Miles Teller. / Foto: Instagram.

De la misma manera, Teller contó que uno de los retos más grandes a los cuales se enfrentó fue que el hecho de volar. “El volar en esta cinta es real, no hay cromas verdes porque estuvimos en los jets volando junto con los mejores pilotos en el mundo y tuvimos que actuar que estábamos volando el jet”, mencionó Miles. También el actor dijo que cree “Top Gun: Maverick es una cinta que concluye perfectamente la historia”. “Estoy contento de que no arruinaremos la infancia de las personas y que no los decepcionaremos y la respuesta del público ha sido increíble”, dijo Teller.

Jennifer Connelly y Tom Cruise. Jennifer Connelly y Tom Cruise. / Foto: Instagram.

En la cinta, Jennifer Connelly es “Penny Benjamin”, quien muestra el lado romántico y sensible de “Maverick”, algo que fue parte importante de la primera película. De la relación entre “Maverick” y “Penny”, Jennifer platicó a Publimetro, “Creo que Maverick se encuentra en un viaje muy interesante y se encuentra confrontando grandes preguntas y en el filme vamos a ver si Penny y Maverick acabarán juntos ya que han estado dentro y fuera de sus vidas muchas veces”. Finalmente, “Top Gun: Maverick” es un viaje al pasado por medio de la nostalgia y de los aviones que elevaron a Tom Cruise como uno de los actores más cotizados de Hollywood.

Lo más leído en Publimetro