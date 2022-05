Kate Moss negó haber sido violentada por Johnny Depp en algún momento de su relación

El día de hoy la supermodelo británica Kate Moss testificó a favor de su ex pareja Johnny Depp y “negó rotundamente que el actor la haya agredido o empujado alguna vez”. La declaración fue hecha por Moss vía videollamada desde Inglaterra y en el enlace la modelo se mostró muy seria y con un aspecto formal. Cabe mencionar que Kate fue llamada a declarar debido a que en un testimonio que dio Amber Heard dijo que “Depp empujó por las escaleras a Moss en una ocasión”.

Relacionado con lo sucedido en el juicio, Benjamin Chew, abogado de Depp fue quien le preguntó a Moss acerca del incidente que vivieron Kate y Johnny en unas vacaciones que pasaron en Jamaica. Por su parte, la modelo contó, “Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Estaba lloviendo y cuando salí me resbalé por las escaleras. Me lastimé la espalda y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”.

Johnny Depp le brindó ayuda a Kate Moss

En la misma línea, Moss apuntó que Johnny Depp la ayudó, pues que el actor “se regresó para llevarla a su cuarto y pidió ayuda médica para ella”. Otra de las declaraciones importantes que dio Moss fue que Depp, “nunca la empujó, pateó, ni la tiró por las escaleras”, como lo había dicho Amber Heard.

Para entender mejor por qué Kate Moss testificó en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, en una ocasión Heard dijo haberse acordado de Kate Moss. Pues es que Amber estaba relatando un abuso que supuestamente sufrió por parte de Depp en unas escaleras y mencionó, “Simplemente, en mi cabeza, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras”.

