“Gran lección”: Niña deja la escuela para hacer TikToks, padre la lleva a trabajar de albañil

Las redes sociales son un espacio de oportunidades labores que llegó para quedarse. Sin embargo, no todo es color de rosas. Pocas personas llegan a vivir de gran manera gracias a las redes sociales. No es imposible, sin embargo requiere de conocimiento y lecciones. Tal como la que intentó dejarle un albañil a su hija.

Un usuario de TikTok compartió el momento en que su hija decidió dejar la escuela, irse con su novio y grabar tiktoks; ya que eso dejaba más que la escuela y podía brindar más dinero.

“La escuela no funciona para nada”, expresó la joven a su padre mientras ambos estaban en una obra de construcción. El hombre decidió que viera cómo es trabajar de albañil. Trabajo que no es malo, ni menos, pero sí implica un esfuerzo físico mayor a muchos otro.

Como prueba de ello, el hombre hizo de su hija levantara un costal de cemento , acción que fue imposible de realizar para la menor. En la grabación estaba un “chalán”, quien explicaba que el trabajo era rudo y pesado.

La joven recibió distintos consejos por parte de su progenitor; le hizo ver que ella fue criada de otra manera, de una forma en donde lo único que le debe de preocupar son sus estudios.

El TikTok ya suma más de 80 mil reproducciones, mismas donde se pueden leer mensajes como “Felicidades al Padre” o “Ser influencer es muy difícil, no tienes que tener nada de miedo a la gente o las cosas que digas”.

Algunos usuarios dudan sobre la veracidad de los hechos, ya que “Luisito Time” fue el encargado de subir este suceso. El joven es un muy reconocido tiktoker que realiza clips graciosos. Sin embargo, para muchos internautas este dejó una lección para muchos niños que piensan abandonar los estudios.

