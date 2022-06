Regina Blandón pone a prueba a la diseñadora que lleva dentro como host del programa Remodelaciones con Celebridades

“Remodelaciones con Celebridades” es el programa en el cual la actriz Regina Blandón será host y el cual se estrenará el 15 de junio y será transmitido por Discovery Home & Health. Este programa de televisión es originario de Estados Unidos y en su versión mexicana Blandón acompañará a diversas celebridades a remodelar sus espacios. En entrevista con Publimetro, Regina Blandón comentó, “Algo que me encanta de este programa es que la remodelación no es para elles sino para alguien con quien elles están agradecides y me parece brutal verles desde el punto de vista del amor que no espera nada a cambio y de verdad me la pasé muy bien”.

En la misma línea, la actriz explicó, “Conocí a gente que no conocía que admiro muchísimo y algo que me gusta mucho del show es el dar gracias porque a veces se nos olvida”. Blandón dijo que en la versión mexicana la dinámica consistió en entregar las casas remodeladas en tan sólo siete días “lo cual fue todo un reto lleno de adrenalina”. Como dato, Regina Blandón trabajó de la mano de la arquitecta Vanessa Vielma, quien también condujo el programa para que juntas lograran las remodelaciones.

“Tuvimos meses de arduo trabajo pero el resultado fue muy gratificante. A mí este mundo de la decoración y la arquitectura me gusta mucho pero no le sé al cien por ciento y sí me recargué mucho en Vanessa y sí aprendí muchísimo de todo esto”. Algo que le pareció muy arriesgado pero interesante a Blandón fue el meterse al espacio de las personas y modificarlo sin que ellos supieran nada. “Esta oportunidad fue un gran experimento y una gran exploración hablando de lo que soy capaz de hacer en conducción y lo disfruté mucho”, apuntó Regina.

En uno de los episodios el vocalista de “Reik” llamado Jesús Navarro remodeló el espacio de Beto de Paz, quien es el productor de la banda y un muy buen amigo de Navarro. Relacionado con el capítulo de Jesús, Regina comentó, “Fue uno de los primeros episodios y quedó increíble”. Otros de los famosos que aparecerán en “Remodelaciones con Celebridades” conforme con Blandón serán, Dominika Paleta, Jesse & Joy, Ximena Sariñana, Juan Pablo Zurita, Camila Sodi y Yalitza Aparicio. “Este programa tiene un sello de amor de alguien dándole las gracias a alguien me parece que le va a gusta mucho a la audiencia”, finalizó la artista.

